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Махинации более чем на 340 млн грн во время газодобычи: дело направлено в суд

Киев • УНН

 • 13911 просмотра

САП передала в суд обвинительный акт в отношении действующих и бывших должностных лиц АТ "Укргаздобыча". Их подозревают в махинациях с тарифами на добычу газа, что привело к убыткам на сумму более 340 млн грн.

Махинации более чем на 340 млн грн во время газодобычи: дело направлено в суд

Обвинительный акт в отношении действующих и бывших должностных лиц АО "Укргаздобыча", которые являются подозреваемыми в деле о злоупотреблениях на сумму более 340 млн грн во время добычи газа, направлен в суд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

В частности, речь идет о экс-должностном лице АО "Укргаздобыча" Евгении Сташенко.

4 марта 2025 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении действующих и бывших должностных лиц АО "Укргаздобыча", причастных к преступной схеме, реализация которой во время заключения и выполнения договора по увеличению добычи природного газа между АО "Укргаздобыча" и частной иностранной компанией нанесла убытки на сумму более 340 млн грн 

- говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2019-2020 годов АО "Укргаздобыча" по результатам проведенного конкурса заключило с частным обществом договор о предоставлении услуг по увеличению добычи природного газа на месторождениях общества. По условиям договора частная компания должна была осуществлять базовую и повышенную добычу голубого топлива. Стоимость базовой добычи 1 куб. м газа должна была быть в 3-4 раза ниже стоимости повышенной добычи, а объем – фиксированным.

Однако выяснилось, что должностные лица АО "Укргаздобыча" внесли изменения в конкурсную документацию, снизив норму базовой добычи природного газа на 750 млн куб. м за 15 лет потенциального действия договора и добавив новое условие – расчет помесячных показателей базовой добычи в течение срока действия договора должен был основываться на объемах такой добычи обществом в течение 2020 года, которые должностные лица АО "Укргаздобыча" его работникам запретили увеличивать.

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Такие действия привели к необоснованному и искусственному росту доли газа повышенной добычи, за который АО "Укргаздобыча" должно было рассчитываться по значительно более высокому тарифу.

В результате с октября 2020 года (когда месторождения были переданы в управление подрядчику) до ноября 2023 года АО "Укргаздобыча" понесло убытки на сумму более 340 млн грн, что подтверждено выводами дополнительно проведенных экспертиз.

11 марта 2024 года действующему и одному бывшему должностному лицу АО "Укргаздобыча" было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

С сентября 2024 года сторона обвинения знакомилась с материалами дела.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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