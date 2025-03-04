Махинации более чем на 340 млн грн во время газодобычи: дело направлено в суд
Киев • УНН
САП передала в суд обвинительный акт в отношении действующих и бывших должностных лиц АТ "Укргаздобыча". Их подозревают в махинациях с тарифами на добычу газа, что привело к убыткам на сумму более 340 млн грн.
Обвинительный акт в отношении действующих и бывших должностных лиц АО "Укргаздобыча", которые являются подозреваемыми в деле о злоупотреблениях на сумму более 340 млн грн во время добычи газа, направлен в суд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
В частности, речь идет о экс-должностном лице АО "Укргаздобыча" Евгении Сташенко.
4 марта 2025 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении действующих и бывших должностных лиц АО "Укргаздобыча", причастных к преступной схеме, реализация которой во время заключения и выполнения договора по увеличению добычи природного газа между АО "Укргаздобыча" и частной иностранной компанией нанесла убытки на сумму более 340 млн грн
Сообщается, что в рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2019-2020 годов АО "Укргаздобыча" по результатам проведенного конкурса заключило с частным обществом договор о предоставлении услуг по увеличению добычи природного газа на месторождениях общества. По условиям договора частная компания должна была осуществлять базовую и повышенную добычу голубого топлива. Стоимость базовой добычи 1 куб. м газа должна была быть в 3-4 раза ниже стоимости повышенной добычи, а объем – фиксированным.
Однако выяснилось, что должностные лица АО "Укргаздобыча" внесли изменения в конкурсную документацию, снизив норму базовой добычи природного газа на 750 млн куб. м за 15 лет потенциального действия договора и добавив новое условие – расчет помесячных показателей базовой добычи в течение срока действия договора должен был основываться на объемах такой добычи обществом в течение 2020 года, которые должностные лица АО "Укргаздобыча" его работникам запретили увеличивать.
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Такие действия привели к необоснованному и искусственному росту доли газа повышенной добычи, за который АО "Укргаздобыча" должно было рассчитываться по значительно более высокому тарифу.
В результате с октября 2020 года (когда месторождения были переданы в управление подрядчику) до ноября 2023 года АО "Укргаздобыча" понесло убытки на сумму более 340 млн грн, что подтверждено выводами дополнительно проведенных экспертиз.
11 марта 2024 года действующему и одному бывшему должностному лицу АО "Укргаздобыча" было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины.
С сентября 2024 года сторона обвинения знакомилась с материалами дела.