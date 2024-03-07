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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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$93,76 млн грн убытков на продаже электроэнергии: дело экс-чиновника "Энергоатома" Статника направили в суд

$93,76 млн грн убытков на продаже электроэнергии: дело экс-чиновника "Энергоатома" Статника направили в суд

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 15:42  •  11370 просмотра

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Бывшему должностному лицу НАЭК "Энергоатом" было предъявлено обвинение в нанесении ущерба на сумму более 93 млн грн при реализации электроэнергии путем продажи всего объема по заниженной стоимости, что привело к дискриминации других участников аукциона. Дело передали на рассмотрение в суд.

Дело Алексея Статника, который ранее возглавлял одно из подразделений "Энергоатома" направили в суд. Ему вменяют нанесение ущерба на продаже электроэнергии более чем на 93 миллиона гривен. О том как движется рассмотрение этого дела рассказали в пресс-службе САП, передает УНН.

7 марта 2024 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего генерального директора обособленного подразделения "Энергоатом-Трейдинг" ГП "НАЭК "Энергоатом".

- говорится в сообщении САП.

Детали

Прокуроры САП установили, что в сентябре 2020 года чиновник "Энергоатома" обеспечил победителю аукциона по продаже электрической энергии реализацию всего объема электроэнергии по сниженной стоимости - 1 120 грн за 1 МВт.ч., дискриминировав при этом других участников аукциона, а это более 30 компаний, которые были лишены возможности приобрести нужные им объемы электроэнергии по большей цене.

По подсчетам правоохранителей, эта сделка с продажей электрической энергии объемом 1 465 000 МВт.ч. нанесла государственному предприятию ущерб на 93,76 млн грн.

Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним

В начале февраля прошлого года Экс-генеральному директору обособленного подразделения "Энергоатом-Трейдинг" ГП "НАЭК "Энергоатом" Алексею Статнику сообщили о подозрении в нанесении 93,76 млн грн убытков. 

НАБУ и САП проинформировали о сообщении первых подозрений по делу "ядерных взяток" - народному депутату Украины VIII созыва и заместителю генерального директора обособленного подразделения НАЭК "Энергоатом" в совершении уголовного коррупционного правонарушения, связанного с предоставлением и получением неправомерной выгоды.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ЭкономикаКриминал и ЧП
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
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