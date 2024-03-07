$93,76 млн грн збитків на продажі електроенергії: справу експосадовця "Енергоатому" Статника скерували до суду

Колишньому посадовцю НАЕК "Енергоатом" було пред'явлено обвинувачення у завданні збитків на суму понад 93 млн грн при реалізації електроенергії шляхом продажу всього обсягу за заниженою вартістю, що призвело до дискримінації інших учасників аукціону. Справу передали на розгляд до суду.