$93,76 млн грн збитків на продажі електроенергії: справу експосадовця "Енергоатому" Статника скерували до суду
Київ • УНН
Колишньому посадовцю НАЕК "Енергоатом" було пред'явлено обвинувачення у завданні збитків на суму понад 93 млн грн при реалізації електроенергії шляхом продажу всього обсягу за заниженою вартістю, що призвело до дискримінації інших учасників аукціону. Справу передали на розгляд до суду.
Справу Олексія Статника, який раніше очолював один з підрозділів "Енергоатому" скерували до суду. Йому закидають завдання збитків на продажі електроенергії на понад 93 мільйони гривень. Про те як рухається розгляд цієї справи розповіли у пресслужбі САП, передає УНН.
7 березня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього генерального директора відокремленого підрозділу "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом".
Деталі
Прокурори САП встановили, що у вересні 2020 року посадовець "Енергоатому" забезпечив переможцю аукціону з продажу електричної енергії реалізацію всього обсягу електроенергії за зниженою вартістю - 1 120 грн за 1 МВт.г., дискримінувавши при цьому інших учасників аукціону, а це понад 30 компаній, які були позбавлені можливості придбати потрібні їм обсяги електроенергії за більшою ціною.
За підрахунками правоохоронців, ця оборудка із продажем електричної енергії обсягом 1 465 000 МВт.г. завдала державному підприємству збитків на 93,76 млн грн.
Дії особи кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо
На початку лютого минулого року Ексгенеральному директору відокремленого підрозділу "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" Олексію Статнику повідомили про підозру у завданні 93,76 млн грн збитків.
НАБУ та САП поінформували про повідомлення перших підозр у справі "ядерних хабарів" - народному депутату України VIII скликання та заступнику генерального директора відокремленого підрозділу НАЕК "Енергоатом" у вчиненні кримінального корупційного правопорушення, пов’язаного з наданням та отриманням неправомірної вигоди.