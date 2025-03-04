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Махінації на понад 340 млн грн під час газовидобутку: справу направлено до суду

Київ • УНН

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САП передала до суду обвинувальний акт щодо чинного та колишнього посадовців АТ "Укргазвидобування". Їх підозрюють у махінаціях з тарифами на видобуток газу, що призвело до збитків на суму понад 340 млн грн.

Махінації на понад 340 млн грн під час газовидобутку: справу направлено до суду

Обвинувальний акт щодо чинного та колишнього посадовців АТ "Укргазвидобування", які є підозрюваними у справі стосовно зловживання на понад 340 млн грн під час газовидобутку, направлено до суду. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Зокрема, йдеться про експосадовця АТ "Укргазвидобування" Євгена Сташенка.

4 березня 2025 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно чинного та колишнього посадовців АТ "Укргазвидобування", причетних до злочинної схеми, реалізація якої під час укладення та виконання договору з підвищення видобутку природного газу між АТ "Укргазвидобування" та приватною іноземною компанією завдала збитків на суму понад 340 млн грн 

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2019-2020 років АТ "Укргазвидобування" за результатами проведеного конкурсу уклало з приватним товариством договір про надання послуг із підвищення видобутку природного газу на родовищах товариства. За умовами договору, приватна компанія повинна здійснювати базовий та підвищений видобуток блакитного палива. Вартість базового видобутку 1 куб. м газу мала бути в 3-4 рази нижчою за вартість підвищеного видобутку, а обсяг – фіксованим.

Проте з’ясувалося, що посадові особи АТ "Укргазвидобування" внесли зміни до конкурсної документації, знизивши норму базового видобутку природного газу на 750 млн куб. м за 15 років потенційної дії договору та додавши нову умову – розрахунок помісячних показників базового видобутку протягом терміну дії договору мав спиратися на обсяги такого видобутку товариством протягом 2020 року, які посадові особи АТ "Укргазвидобування" його працівникам заборонили підвищувати.

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Такі дії призвели до необґрунтованого та штучного зростання частки газу підвищеного видобутку, за який АТ "Укргазвидобування" мало розраховуватися за значно вищим тарифом.

У результаті з жовтня 2020 року (коли родовища були передані в управління підряднику) до листопада 2023 року АТ "Укргазвидобування" було завдано збитків на суму понад 340 млн грн, що підтверджено висновками додатково проведених експертиз.

11 березня 2024 року чинному та одному колишньому посадовцям АТ "Укргазвидобування" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України.

З вересня 2024 року сторона обвинувачення ознайомлювалась із матеріалами справи.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
Укргазвидобування
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