Майкл Б. Джордан и Джесси Бакли торжествуют на «Оскаре-2026»: исторические победы в главных актерских категориях

Американский актер Майкл Б. Джордан и ирландская актриса Джесси Бакли стали триумфаторами кинопремии "Оскар-2026", получив награды в главных актерских категориях. Эти победы стали знаковыми как для карьер обоих артистов, так и для кинематографических сообществ, которые они представляют, сообщает УНН.

Подробности

Главную мужскую награду премии "Оскар" получил Майкл Б. Джордан, который впервые в карьере стал обладателем статуэтки в категории "Лучший актер". Джордан поразил жюри игрой в фильме "Грешники", где он одновременно воплотил образы близнецов, демонстрируя широкий эмоциональный и психологический диапазон.

В своей речи после получения награды Джордан поблагодарил семью, команду и коллег за поддержку. Актер отметил, что эта победа - итог многолетнего труда.

Награду в категории "Лучшая актриса" получила Джесси Бакли за роль в драме "Гамнет". Ее исполнение отметили за способность передать весь спектр эмоций - от нежности до глубокой боли. Для Бакли, как, кстати, и для Джордана, это первый "Оскар", а ее победа стала знаковой для ирландского кинематографа, ведь она - первая актриса из Ирландии, получившая награду в этой категории.

Джесси Бакли в драме Гамнет исполнила роль Агнессы Шекспир, матери Гамнета. Ее персонаж проходит через глубокие эмоциональные испытания: от нежности и любви к сыну до трагического горя из-за его потери, что делает образ чрезвычайно насыщенным и драматически сложным.

Напомним

Художница по костюмам Кейт Хоули получила Оскар в категории "Лучший дизайн костюмов" за работу над фильмом Франкенштейн. Ее костюмы отметили за сочетание художественной точности, атмосферы и глубокого понимания персонажей, что создало уникальный визуальный мир ленты.

