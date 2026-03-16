Майкл Б. Джордан та Джессі Баклі тріумфують на "Оскар-2026": історичні перемоги у головних акторських категоріях

Київ • УНН

 • 340 перегляди

Майкл Б. Джордан став найкращим актором за роль близнюків у Грішниках. Джессі Баклі отримала статуетку за роль у драмі Гамнет.

Майкл Б. Джордан та Джессі Баклі тріумфують на "Оскар-2026": історичні перемоги у головних акторських категоріях

Американський актор Майкл Б. Джордан та ірландська акторка Джессі Баклі стали тріумфаторами кінопремії "Оскар-2026", отримавши нагороди у головних акторських категоріях. Ці перемоги стали знаковими як для кар’єр обох артистів, так і для кінематографічних спільнот, яких вони представляють, повідомляє УНН.

Деталі

Головну чоловічу нагороду премії "Оскар" здобув Майкл Б. Джордан, який уперше в кар’єрі став володарем статуетки в категорії "Кращий актор". Джордан вразив журі грою у фільмі "Грішники", де він одночасно втілив образи близнюків, демонструючи широкий емоційний та психологічний діапазон.

У своїй промові після отримання нагороди Джордан подякував родині, команді та колегам за підтримку. Актор відзначив, що ця перемога - підсумок багаторічної праці.

Нагороду в категорії "Краща акторка" отримала Джессі Баклі за роль у драмі "Гамнет". Її виконання відзначили за здатність передати весь спектр емоцій - від ніжності до глибокого болю. Для Баклі, як, до речі, і для Джордана, це перший "Оскар", а її перемога стала знаковою для ірландського кінематографа, адже вона - перша акторка з Ірландії, що отримала нагороду в цій категорії.

Джессі Баклі у драмі Гамнет виконала роль Аґнеси Шекспір, матері Гамнета. Її персонаж проходить через глибокі емоційні випробування: від ніжності та любові до сина до трагічного горя через його втрату, що робить образ надзвичайно насиченим і драматично складним.

Нагадаємо

Художниця з костюмів Кейт Гоулі отримала Оскар у категорії "Найкращий дизайн костюмів" за роботу над фільмом Франкенштейн. Її костюми відзначили за поєднання художньої точності, атмосфери та глибокого розуміння персонажів, що створило унікальний візуальний світ стрічки.

Станіслав Кармазін

КультураСвіт
Фільм