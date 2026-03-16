Майкл Б. Джордан та Джессі Баклі тріумфують на "Оскар-2026": історичні перемоги у головних акторських категоріях

Американський актор Майкл Б. Джордан та ірландська акторка Джессі Баклі стали тріумфаторами кінопремії "Оскар-2026", отримавши нагороди у головних акторських категоріях. Ці перемоги стали знаковими як для кар’єр обох артистів, так і для кінематографічних спільнот, яких вони представляють, повідомляє УНН.

Головну чоловічу нагороду премії "Оскар" здобув Майкл Б. Джордан, який уперше в кар’єрі став володарем статуетки в категорії "Кращий актор". Джордан вразив журі грою у фільмі "Грішники", де він одночасно втілив образи близнюків, демонструючи широкий емоційний та психологічний діапазон.

У своїй промові після отримання нагороди Джордан подякував родині, команді та колегам за підтримку. Актор відзначив, що ця перемога - підсумок багаторічної праці.

Нагороду в категорії "Краща акторка" отримала Джессі Баклі за роль у драмі "Гамнет". Її виконання відзначили за здатність передати весь спектр емоцій - від ніжності до глибокого болю. Для Баклі, як, до речі, і для Джордана, це перший "Оскар", а її перемога стала знаковою для ірландського кінематографа, адже вона - перша акторка з Ірландії, що отримала нагороду в цій категорії.

Джессі Баклі у драмі Гамнет виконала роль Аґнеси Шекспір, матері Гамнета. Її персонаж проходить через глибокі емоційні випробування: від ніжності та любові до сина до трагічного горя через його втрату, що робить образ надзвичайно насиченим і драматично складним.

Художниця з костюмів Кейт Гоулі отримала Оскар у категорії "Найкращий дизайн костюмів" за роботу над фільмом Франкенштейн. Її костюми відзначили за поєднання художньої точності, атмосфери та глибокого розуміння персонажів, що створило унікальний візуальний світ стрічки.

