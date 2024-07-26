Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается крайне сложной, заявил сегодня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, в течение недели эксперты МАГАТЭ продолжали слышать взрывы на разных расстояниях от площадки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу агентства.

В течение последней недели эксперты МАГАТЭ продолжали слышать взрывы и выстрелы на разных расстояниях от площадки - говорится в сообщении МАГАТЭ.

В последние дни группа МАГАТЭ наблюдала за текущим обслуживанием компонентов главного электрического трансформатора реакторного блока № 3, которые разбирались для обслуживания.

Сообщается, что после завершения технического обслуживания будет проведено испытание для обеспечения работоспособности трансформатора перед его возвращением в эксплуатацию.

Эксперты МАГАТЭ также наблюдали за плановыми работами по техническому обслуживанию в реакторном зале и вспомогательном ядерном здании блока № 6. Они не сообщили ни о каких проблемах, связанных с ядерной безопасностью или охраной.

Впрочем отмечается, что во время посещения турбинного зала того же блока группе снова не был предоставлен доступ к его западной части.

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