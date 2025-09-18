МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
Киев • УНН
69-я Генконференция МАГАТЭ приняла резолюцию, призывающую рф к немедленной деоккупации и демилитаризации Запорожской АЭС. Документ поддержали 62 государства-члена, требуя возвращения ЗАЭС под полный контроль Украины.
69-я Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии приняла резолюцию "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии в Украине". Документ, который поддержали 62 государства-члена, призывает Российскую Федерацию к немедленной деоккупации и демилитаризации Запорожской АЭС и ее возвращению под полный контроль украинских властей, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.
Детали
По данным ведомства, резолюция, инициированная Украиной и ее международными партнерами, стала очередным сигналом мирового сообщества о недопустимости действий россиян, которые ставят под угрозу ядерную безопасность всего континента.
"Мы благодарны каждой стране, которая поддержала этот важный документ. 62 голоса "за" – это четкая позиция цивилизованного мира: ядерный терроризм неприемлем, а оккупированная Россией Запорожская АЭС должна быть немедленно возвращена под контроль Украины, – заявила Министр энергетики Украины Светлана Гринчук. – Мы будем продолжать работать с МАГАТЭ и нашими партнерами, чтобы обеспечить выполнение каждого пункта этого решения".
Резолюция содержит прямой призыв к безотлагательному выводу всего неуполномоченного военного и другого персонала с ЗАЭС. Документ подтверждает, что Запорожская АЭС и все ядерные объекты в Украине должны работать под полным суверенным контролем компетентных украинских органов.
Резолюция также подтвердила мандат и непрерывную работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС – несмотря на постоянные попытки России подорвать ее деятельность.
Присутствие экспертов Агентства означает, что каждый инцидент, каждый риск и каждая атака будут зафиксированы и вынесены на международный уровень.
Вместе с тем Резолюция напомнила о российских ударах по Чернобыльской зоне и повреждении Нового безопасного конфайнмента, что создает риски для международной ядерной безопасности.
Министерство энергетики Украины рассматривает эту резолюцию как шаг на пути к восстановлению ядерной безопасности.
Кроме того, Украина настаивает на усилении международного давления на Россию с целью полного и безусловного выполнения всех резолюций МАГАТЭ и возвращения Запорожской АЭС под контроль Украины.
Напомним
Запорожская атомная электростанция, крупнейшая в Европе, находится под российской оккупацией с 4 марта 2022 года.