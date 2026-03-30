МАГАТЭ подтвердило серьезные повреждения иранского ядерного объекта в Хондабе

Спутниковые снимки зафиксировали повреждения завода тяжелой воды после атаки Израиля. МАГАТЭ отмечает, что на момент удара ядерного материала там не было.

Международное агентство по атомной энергии заявило, что спутниковые снимки подтвердили серьезные повреждения завода по производству тяжелой воды Хондаб вблизи иранского Арака. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Речь идет об одном из чувствительных объектов иранской ядерной инфраструктуры, который оказался под ударом на фоне дальнейшей эскалации войны на Ближнем Востоке.

Об атаке на объект ранее сообщила Организация по атомной энергии Ирана, а Израиль официально взял на себя ответственность за этот удар.

МАГАТЭ изучает информацию об ударе по ядерному объекту в Иране, повышения уровня радиации не было27.03.26, 23:03 • 13194 просмотра

В МАГАТЭ при этом уточнили, что на предприятии не было заявленного ядерного материала.

С начала нынешней войны Иран уже пережил серию ударов по своим ядерным и стратегическим объектам. Атака на Хондаб стала еще одним сигналом, что противостояние все глубже заходит в сферу ядерной инфраструктуры, которая долгое время считалась одной из самых опасных точек возможной эскалации.

США и Израиль атаковали иранский ядерный объект в Араке - СМИ27.03.26, 20:49 • 5781 просмотр

Степан Гафтко

Новости Мира
Ядерное оружие
Израиль
Международное агентство по атомной энергии
Иран