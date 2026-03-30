МАГАТЭ подтвердило серьезные повреждения иранского ядерного объекта в Хондабе

Международное агентство по атомной энергии заявило, что спутниковые снимки подтвердили серьезные повреждения завода по производству тяжелой воды Хондаб вблизи иранского Арака. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Речь идет об одном из чувствительных объектов иранской ядерной инфраструктуры, который оказался под ударом на фоне дальнейшей эскалации войны на Ближнем Востоке.

Об атаке на объект ранее сообщила Организация по атомной энергии Ирана, а Израиль официально взял на себя ответственность за этот удар.

В МАГАТЭ при этом уточнили, что на предприятии не было заявленного ядерного материала.

С начала нынешней войны Иран уже пережил серию ударов по своим ядерным и стратегическим объектам. Атака на Хондаб стала еще одним сигналом, что противостояние все глубже заходит в сферу ядерной инфраструктуры, которая долгое время считалась одной из самых опасных точек возможной эскалации.

