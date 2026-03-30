МАГАТЕ підтвердило серйозні пошкодження іранського ядерного об’єкта в Хондабі

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що супутникові знімки підтвердили серйозні пошкодження заводу з виробництва важкої води Хондаб поблизу іранського Арака. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Йдеться про один із чутливих об’єктів іранської ядерної інфраструктури, який опинився під ударом на тлі подальшої ескалації війни на Близькому Сході.

Про атаку на об’єкт раніше повідомила Організація з атомної енергії Ірану, а Ізраїль офіційно взяв на себе відповідальність за цей удар.

У МАГАТЕ при цьому уточнили, що на підприємстві не було заявленого ядерного матеріалу.

З початку нинішньої війни Іран уже пережив серію ударів по своїх ядерних і стратегічних об’єктах. Атака на Хондаб стала ще одним сигналом, що протистояння дедалі глибше заходить у сферу ядерної інфраструктури, яка довгий час вважалася однією з найнебезпечніших точок можливої ескалації.

