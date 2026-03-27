МАГАТЕ вивчає інформацію про удар по ядерному об'єкту в Ірані, підвищення рівня радіації не було
Київ • УНН
В Ірані було завдано удару по заводу з виробництва уранового концентрату "Шахід Резаї Неджад" у провінції Йезд. Підвищення радіації не спостерігається, повідомляє МАГАТЕ, передає УНН.
Іран повідомив МАГАТЕ, що сьогодні було здійснено напад на завод з виробництва уранового концентрату "Шахід Резаї Неджад" у провінції Йезд (також відомий як Ардакан). Про підвищення рівнів радіації за межами об’єкта не повідомлялося
В агентстві заявили, що вивчають вказану інформацію, а гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі знову закликав до стриманості з боку військових, щоб уникнути будь-якого ризику ядерної аварії.
Нагадаємо
Увечері у вівторок Іран повідомив про влучання снаряда в район атомної електростанції в Бушері. За даними влади, постраждалих і технічних пошкоджень об’єкта не зафіксовано.
