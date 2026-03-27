Іран попередив про "високу ціну" за удари по енергетичних та ядерних об'єктах і розкритикував Трампа
Київ • УНН
Глава МЗС Ірану заявив про атаку на ядерні об'єкти та сталеливарні заводи. Тегеран обіцяє вагому ціну за удари попри дипломатичні кроки Трампа.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі попередив про серйозні наслідки після останніх ударів на його території, передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
За словами Аббаса Арагчі, серед об'єктів, які постраждали від ударів, були два найбільші сталеливарні заводи Ірану, електростанція та цивільні ядерні об'єкти.
Ізраїль завдав ударів по двох найбільших сталеливарних заводах Ірану, електростанції та цивільних ядерних об'єктах, серед інших об'єктів інфраструктури. Ізраїль стверджує, що діяв у координації зі США. Атака суперечить продовженню терміну дипломатичних переговорів, встановленому президентом США. Іран стягне ВИСОКУ ціну за злочини Ізраїлю
Додамо
Учора ввечері Трамп заявив, що відкладе удари по іранських енергетичних об'єктах ще на 10 днів - "на прохання іранського уряду" - до 6 квітня.
Президент США також заявив, що переговори між США та Іраном про припинення війни "тривають і... йдуть дуже добре".
Нагадаємо
Іранські державні ЗМІ повідомляють, що в п'ятницю були атаковані їхні ядерні об'єкти, лише через кілька годин після того, як Ізраїль пригрозив "ескалувати та розширити" свою кампанію проти Тегерана.
Як повідомляє агентство IRNA, ударів було завдано по заводу з виробництва важкої води та заводу з виробництва уранового концентрату. Урановий концентрат - це концентрована форма урану після видалення домішок із сирої руди. Важка вода використовується як сповільнювач в ядерних реакторах.