рф відправляє Ірану модернізовані безпілотники, що використовувалися у війні в Україні - ЗМІ
Київ • УНН
ЗМІ повідомляють, що росія надсилає Ірану модернізовані безпілотники, які використовувалися у війні в Україні.
росія надсилає Ірану модернізовані безпілотники, які використовувалися у війні в Україні. Про це із посиланням на офіційних осіб повідомляє AP, передає УНН.
Деталі
Іранські державні ЗМІ повідомляють, що в п'ятницю були атаковані їхні ядерні об'єкти, лише через кілька годин після того, як Ізраїль пригрозив "ескалувати та розширити" свою кампанію проти Тегерана.
Як повідомляє агентство IRNA, ударів було завдано по заводу з виробництва важкої води та заводу з виробництва уранового концентрату. Урановий концентрат - це концентрована форма урану після видалення домішок із сирої руди. Важка вода використовується як сповільнювач в ядерних реакторах.
Організація з атомної енергії Ірану заявила, що метою ударів стали комплекс із виробництва важкої води "Шахид Хондаб" в Араці та завод із виробництва уранового концентрату в Ардакані в провінції Язд. Удари не призвели до жертв і не становили ризику забруднення, йдеться у повідомленні. Ізраїль також атакував завод в Араку у червні минулого року.