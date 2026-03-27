Израиль атаковал ядерные объекты Ирана после угроз об эскалации - СМИ
Киев • УНН
Удары пришлись по заводу тяжелой воды в Араке и предприятию по добыче урана в Йезде. Жертв нет, риск радиоактивного заражения отсутствует.
В Иране заявили об атаке на ядерные объекты всего через несколько часов после угроз Израиля "эскалировать и расширить" свою кампанию против Тегерана. Об этом со ссылкой на официальных лиц сообщает AP, передает УНН.
Иранские государственные СМИ сообщают, что в пятницу были атакованы их ядерные объекты, всего через несколько часов после того, как Израиль пригрозил "эскалировать и расширить" свою кампанию против Тегерана.
Как сообщает агентство IRNA, удары были нанесены по заводу по производству тяжелой воды и заводу по производству уранового концентрата. Урановый концентрат — это концентрированная форма урана после удаления примесей из сырой руды. Тяжелая вода используется в качестве замедлителя в ядерных реакторах.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что целью ударов стали комплекс по производству тяжелой воды "Шахид Хондаб" в Араке и завод по производству уранового концентрата в Ардакане в провинции Язд. Удары не привели к жертвам и не представляли риска загрязнения, говорится в сообщении. Израиль также атаковал завод в Араке в июне прошлого года.