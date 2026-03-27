Иран предупредил о «высокой цене» за удары по энергетическим и ядерным объектам и раскритиковал Трампа
УНН
Глава МИД Ирана заявил об атаке на ядерные объекты и сталелитейные заводы. Тегеран обещает весомую цену за удары, несмотря на дипломатические шаги Трампа.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предупредил о серьезных последствиях после последних ударов на его территории, передает УНН со ссылкой на Sky News.
По словам Аббаса Арагчи, среди объектов, пострадавших от ударов, были два крупнейших сталелитейных завода Ирана, электростанция и гражданские ядерные объекты.
Израиль нанес удары по двум крупнейшим сталелитейным заводам Ирана, электростанции и гражданским ядерным объектам, среди других объектов инфраструктуры. Израиль утверждает, что действовал в координации с США. Атака противоречит продлению срока дипломатических переговоров, установленному президентом США. Иран заплатит ВЫСОКУЮ цену за преступления Израиля
Вчера вечером Трамп заявил, что отложит удары по иранским энергетическим объектам еще на 10 дней - "по просьбе иранского правительства" - до 6 апреля.
Президент США также заявил, что переговоры между США и Ираном о прекращении войны "продолжаются и... идут очень хорошо".
Иранские государственные СМИ сообщают, что в пятницу были атакованы их ядерные объекты, всего через несколько часов после того, как Израиль пригрозил "эскалировать и расширить" свою кампанию против Тегерана.
Как сообщает агентство IRNA, удары были нанесены по заводу по производству тяжелой воды и заводу по производству уранового концентрата. Урановый концентрат - это концентрированная форма урана после удаления примесей из сырой руды. Тяжелая вода используется как замедлитель в ядерных реакторах.