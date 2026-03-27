МАГАТЭ изучает информацию об ударе по ядерному объекту в Иране, повышения уровня радиации не было
Киев • УНН
В Иране был нанесен удар по заводу по производству уранового концентрата "Шахид Резаи Неджад" в провинции Йезд. Повышения радиации не наблюдается, сообщает МАГАТЭ, передает УНН.
Иран сообщил МАГАТЭ, что сегодня было совершено нападение на завод по производству уранового концентрата "Шахид Резаи Неджад" в провинции Йезд (также известный как Ардакан). О повышении уровней радиации за пределами объекта не сообщалось
В агентстве заявили, что изучают указанную информацию, а гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь призвал к сдержанности со стороны военных, чтобы избежать любого риска ядерной аварии.
Напомним
Вечером во вторник Иран сообщил о попадании снаряда в район атомной электростанции в Бушере. По данным властей, пострадавших и технических повреждений объекта не зафиксировано.
