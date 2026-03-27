США и Иран могут провести прямые переговоры уже на этой неделе - Виткофф
Киев • УНН
Посланник Трампа Стив Виткофф анонсировал возможные встречи между странами. Вашингтон рассматривает паузу в ударах по энергообъектам Ирана как позитивный жест.
Посланник президента США Стив Виткофф заявил, что встречи между США и Ираном могут состояться уже на этой неделе, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Говоря о войне в Иране на мероприятии в Майами, Стив Виткофф сказал: "Мы считаем, что на этой неделе состоятся встречи. Мы, безусловно, надеемся на это".
По словам Виткоффа, продление Дональдом Трампом паузы в отношении ударов США по иранским энергетическим объектам рассматривается Вашингтоном как "действительно позитивный момент".
Он сказал, что "понятно", что США и Иран ведут переговоры, и что некоторые корабли сейчас проходят через Ормузский пролив.
Виткофф добавил: "У нас может быть другое определение переговоров, чем у них".
