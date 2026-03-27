США и Иран могут провести прямые переговоры уже на этой неделе - Виткофф

Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Эксклюзив
27 марта, 13:21 • 17970 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 45177 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
27 марта, 11:09 • 28247 просмотра
Обыск у Поплавского: правоохранители расследуют растрату около 300 млн грн
Эксклюзив
27 марта, 10:01 • 46918 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
27 марта, 08:55 • 27770 просмотра
Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве - Зеленский сообщил деталиPhoto
Эксклюзив
27 марта, 05:31 • 28681 просмотра
JULIK выпустил откровенную песню о любви и признался, ради кого готов отдать всеPhotoVideo
Эксклюзив
27 марта, 00:33 • 46729 просмотра
После проигрыша шведам сборная Украины пропустит уже четвертый Чемпионат мира подрядPhoto
26 марта, 18:28 • 49788 просмотра
Буданов надеется на проведение крупного обмена пленными на ПасхуVideo
Эксклюзив
26 марта, 18:12 • 44524 просмотра
Более 30 млрд долларов за месяц – война с Ираном обнажила кризис оборонной промышленности
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Как Украина перехватывает тысячи дронов - партнерам из ЕС показали "малую" ПВОVideo27 марта, 11:01 • 14133 просмотра
После обысков у Поплавского появились новые подробности. В Киевском университете культуры разоблачили крупную схему на госсредствахPhoto27 марта, 11:25 • 14007 просмотра
Риз Уизерспун отметила юбилей в кругу семьи — яркие кадры с празднованияVideo27 марта, 11:30 • 24763 просмотра
Павел Зибров раскрыл свой секрет густых усов - рецепт от народного артиста Украины27 марта, 13:02 • 18474 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям15:21 • 12437 просмотра
публикации
Куда пойти в Киеве на выходные 28-29 марта взрослым и детямPhoto16:52 • 11075 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 45163 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
Эксклюзив
27 марта, 10:01 • 46908 просмотра
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Эксклюзив
26 марта, 15:16 • 80070 просмотра
Новые правила мобилизации – что меняется с 1 апреля26 марта, 14:49 • 99123 просмотра
УНН Lite
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал17:38 • 5128 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям15:21 • 12476 просмотра
Павел Зибров раскрыл свой секрет густых усов - рецепт от народного артиста Украины27 марта, 13:02 • 18514 просмотра
Риз Уизерспун отметила юбилей в кругу семьи — яркие кадры с празднованияVideo27 марта, 11:30 • 24802 просмотра
Элтон Джон отпраздновал 79-летие и получил трогательное поздравление от мужаVideo26 марта, 15:55 • 31246 просмотра
США и Иран могут провести прямые переговоры уже на этой неделе - Виткофф

Киев • УНН

 • 486 просмотра

Посланник Трампа Стив Виткофф анонсировал возможные встречи между странами. Вашингтон рассматривает паузу в ударах по энергообъектам Ирана как позитивный жест.

Посланник президента США Стив Виткофф заявил, что встречи между США и Ираном могут состояться уже на этой неделе, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Говоря о войне в Иране на мероприятии в Майами, Стив Виткофф сказал: "Мы считаем, что на этой неделе состоятся встречи. Мы, безусловно, надеемся на это".

Иран предупредил о «высокой цене» за удары по энергетическим и ядерным объектам и раскритиковал Трампа27.03.26, 21:34 • 1774 просмотра

По словам Виткоффа, продление Дональдом Трампом паузы в отношении ударов США по иранским энергетическим объектам рассматривается Вашингтоном как "действительно позитивный момент".

Он сказал, что "понятно", что США и Иран ведут переговоры, и что некоторые корабли сейчас проходят через Ормузский пролив.

Виткофф добавил: "У нас может быть другое определение переговоров, чем у них".

Белый дом: переговоры с Ираном не зашли в тупик, несмотря на первоначальное сопротивление Тегерана плану США25.03.26, 21:38 • 16400 просмотров

Антонина Туманова

