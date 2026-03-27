США та Іран можуть провести прямі переговори вже цього тижня - Віткофф
Київ • УНН
Посланець Трампа Стів Віткофф анонсував можливі зустрічі між країнами. Вашингтон розглядає паузу в ударах по енергооб'єктах Ірану як позитивний жест.
Посланець президента США Стів Віткофф заявив, що зустрічі між США та Іраном можуть відбутися вже цього тижня, передає УНН із посиланням на Sky News.
Говорячи про війну в Ірані на заході в Маямі, Стів Віткофф сказав: "Ми вважаємо, що цього тижня відбудуться зустрічі. Ми, безумовно, сподіваємося на це".
За словами Віткоффа, продовження Дональдом Трампом паузи щодо ударів США по іранських енергетичних об'єктах розглядається Вашингтоном як "дійсно позитивний момент".
Він сказав, що "зрозуміло", що США та Іран ведуть переговори, і що деякі кораблі зараз проходять через Ормузьку протоку.
Віткофф додав: "У нас може бути інше визначення переговорів, ніж у них".
