Іран заявив про влучання снаряда в район АЕС у Бушері

Київ • УНН

 • 396 перегляди

Влада Ірану заявила про падіння снаряда біля Бушерської АЕС без жертв та пошкоджень. У нападі звинуватили Ізраїль та США на тлі ескалації в регіоні.

Увечері у вівторок Іран повідомив про влучання снаряда в район атомної електростанції в Бушері. За даними влади, постраждалих і технічних пошкоджень об’єкта не зафіксовано. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Іранське агентство з атомної енергії звинуватило в атаці Ізраїль і Сполучені Штати.

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що отримало інформацію від Ірану про те, що "ще один снаряд влучив у територію Бушеру".

Минулого тижня Іран і росія також заявляли про аналогічний інцидент – тоді, за їхніми словами, снаряд влучив у район побудованої росією Бушерської АЕС.

Такі повідомлення, за твердженнями аналітиків, посилюють ризики радіологічного інциденту на тлі ескалації війни в регіоні.

