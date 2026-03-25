Іран заявив про влучання снаряда в район АЕС у Бушері
Київ • УНН
Влада Ірану заявила про падіння снаряда біля Бушерської АЕС без жертв та пошкоджень. У нападі звинуватили Ізраїль та США на тлі ескалації в регіоні.
Увечері у вівторок Іран повідомив про влучання снаряда в район атомної електростанції в Бушері. За даними влади, постраждалих і технічних пошкоджень об’єкта не зафіксовано. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Іранське агентство з атомної енергії звинуватило в атаці Ізраїль і Сполучені Штати.
Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що отримало інформацію від Ірану про те, що "ще один снаряд влучив у територію Бушеру".
Минулого тижня Іран і росія також заявляли про аналогічний інцидент – тоді, за їхніми словами, снаряд влучив у район побудованої росією Бушерської АЕС.
Такі повідомлення, за твердженнями аналітиків, посилюють ризики радіологічного інциденту на тлі ескалації війни в регіоні.
