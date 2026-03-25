Иран заявил о попадании снаряда в район АЭС в Бушере
Киев • УНН
Власти Ирана заявили о падении снаряда возле Бушерской АЭС без жертв и повреждений. В нападении обвинили Израиль и США на фоне эскалации в регионе.
Вечером во вторник Иран сообщил о попадании снаряда в район атомной электростанции в Бушере. По данным властей, пострадавших и технических повреждений объекта не зафиксировано. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Подробности
Иранское агентство по атомной энергии обвинило в атаке Израиль и Соединенные Штаты.
Международное агентство по атомной энергии сообщило, что получило информацию от Ирана о том, что "еще один снаряд попал на территорию Бушера".
На прошлой неделе Иран и Россия также заявляли об аналогичном инциденте – тогда, по их словам, снаряд попал в район построенной Россией Бушерской АЭС.
Такие сообщения, по утверждениям аналитиков, усиливают риски радиологического инцидента на фоне эскалации войны в регионе.
