Иран сообщил о попадании снаряда на территорию Бушерской АЭС - МАГАТЭ

Иран сообщил Международному агентству по атомной энергии о попадании снаряда на территорию Бушерской АЭС, сообщили в МАГАТЭ, пишет УНН.

Детали

"Иран сообщил МАГАТЭ о том, что во вторник вечером снаряд попал на территорию Бушерской АЭС, - сообщили в МАГАТЭ. - Сообщений о повреждении станции и ранении персонала нет".

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, как отмечается, "повторяет призыв к максимальной сдержанности во время конфликта, чтобы предотвратить риск ядерной аварии".

МАГАТЭ подтверждает целостность ядерных объектов Ирана и отсутствие радиационной угрозы после атак