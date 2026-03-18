Иран сообщил о попадании снаряда на территорию Бушерской АЭС - МАГАТЭ
Киев • УНН
Иран сообщил МАГАТЭ о попадании снаряда на территорию атомной станции. Повреждений объекта и пострадавших среди персонала пока не зафиксировано.
Иран сообщил Международному агентству по атомной энергии о попадании снаряда на территорию Бушерской АЭС, сообщили в МАГАТЭ.
Детали
"Иран сообщил МАГАТЭ о том, что во вторник вечером снаряд попал на территорию Бушерской АЭС, - сообщили в МАГАТЭ. - Сообщений о повреждении станции и ранении персонала нет".
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, как отмечается, "повторяет призыв к максимальной сдержанности во время конфликта, чтобы предотвратить риск ядерной аварии".
