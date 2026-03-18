Іран повідомив про влучання снаряда у територію Бушерської АЕС - МАГАТЕ

Іран повідомив Міжнародне агентство з атомної енергії про влучання снаряда у територію Бушерської АЕС, повідомили у МАГАТЕ, пише УНН.

"Іран повідомив МАГАТЕ про те, що у вівторок увечері снаряд влучив у територію Бушерської АЕС, - повідомили у МАГАТЕ. - Повідомлень про пошкодження станції та поранення персоналу немає".

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, як зазначається, "повторює заклик до максимальної стриманості під час конфлікту, щоб запобігти ризику ядерної аварії".

