США та Ізраїль атакували іранський ядерний об’єкт в Араку - ЗМІ

Київ • УНН

 • 964 перегляди

Сили США та Ізраїлю атакували неактивний важководневий реактор в Ірані. Жертв немає, оскільки цивільних заздалегідь попередили про удари по інфраструктурі.

США та Ізраїль атакували іранський ядерний об’єкт в Араку - ЗМІ

Іранську ядерну установку в Араку атакували, повідомили в п’ятницю ввечері іранські чиновники, передає державне іранське агентство Fars News, передає CNN, пише УНН.

Деталі

Офіційна особа з провінції Марказі заявила, що атаку здійснили сили США та Ізраїлю, додавши, що жертв немає завдяки попереднім заходам безпеки.

Повідомлена атака відбулася незабаром після того, як ізраїльські військові видали попередження про евакуацію цивільного населення, розташованого на північний захід від міста Арак та в промисловій зоні Хір-Абад, що знаходяться неподалік ядерного об’єкта. Сили оборони Ізраїлю (IDF) опублікували заяву в X перською мовою, попередивши цивільних про удари по іранській військовій інфраструктурі в районі, не вказавши точні цілі.

Пізніше ізраїльські військові взяли на себе відповідальність за удар по неактивному реактору в Араку, пославшись на "повторні спроби відновлення, здійснювані терористичним режимом Ірану".

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), станом на минулий рік іранський важководний реактор в Араку все ще перебував у стадії будівництва.

Доповнення

Плани його будівництва раніше викликали занепокоєння в Ізраїлі та на Заході, оскільки важка вода може використовуватися для виробництва плутонію – одного зі шляхів створення потенційної ядерної бомби. За угодою з Іраном 2015 року, що нині не діє, Тегеран погодився змінити плани будівництва об’єкта, щоб заблокувати шлях до плутонію.

Минулого червня Ізраїль завдав удару по ще не завершеному реактору на комплексі в Араку під час 12-денного конфлікту з Іраном. Тоді МАГАТЕ повідомило, що реактор не був експлуатованим і не містив ядерних матеріалів.

Ольга Розгон

