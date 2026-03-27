США и Израиль атаковали иранский ядерный объект в Араке - СМИ
Киев • УНН
Силы США и Израиля атаковали неактивный тяжеловодный реактор в Иране. Жертв нет, поскольку гражданских заранее предупредили об ударах по инфраструктуре.
Иранский ядерный объект в Араке был атакован, сообщили в пятницу вечером иранские официальные лица, передает государственное иранское агентство Fars News, передает CNN, пишет УНН.
Подробности
Официальный представитель провинции Маркази заявил, что атаку совершили силы США и Израиля, добавив, что жертв нет благодаря предварительным мерам безопасности.
Сообщенная атака произошла вскоре после того, как израильские военные издали предупреждение об эвакуации гражданского населения, расположенного к северо-западу от города Арак и в промышленной зоне Хир-Абад, находящихся неподалеку от ядерного объекта. Силы обороны Израиля (IDF) опубликовали заявление в X на персидском языке, предупредив гражданских о ударах по иранской военной инфраструктуре в районе, не указав точные цели.
Позже израильские военные взяли на себя ответственность за удар по неактивному реактору в Араке, сославшись на "повторные попытки восстановления, осуществляемые террористическим режимом Ирана".
По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), по состоянию на прошлый год иранский тяжеловодный реактор в Араке все еще находился в стадии строительства.
Дополнение
Планы его строительства ранее вызывали беспокойство в Израиле и на Западе, поскольку тяжелая вода может использоваться для производства плутония – одного из путей создания потенциальной ядерной бомбы. По соглашению с Ираном 2015 года, которое ныне не действует, Тегеран согласился изменить планы строительства объекта, чтобы заблокировать путь к плутонию.
В прошлом июне Израиль нанес удар по еще не завершенному реактору на комплексе в Араке во время 12-дневного конфликта с Ираном. Тогда МАГАТЭ сообщило, что реактор не был эксплуатируемым и не содержал ядерных материалов.
