США и Израиль атаковали иранский ядерный объект в Араке - СМИ

Киев • УНН

 • 1680 просмотра

Силы США и Израиля атаковали неактивный тяжеловодный реактор в Иране. Жертв нет, поскольку гражданских заранее предупредили об ударах по инфраструктуре.

США и Израиль атаковали иранский ядерный объект в Араке - СМИ

Иранский ядерный объект в Араке был атакован, сообщили в пятницу вечером иранские официальные лица, передает государственное иранское агентство Fars News, передает CNN, пишет УНН.

Подробности

Официальный представитель провинции Маркази заявил, что атаку совершили силы США и Израиля, добавив, что жертв нет благодаря предварительным мерам безопасности.

Сообщенная атака произошла вскоре после того, как израильские военные издали предупреждение об эвакуации гражданского населения, расположенного к северо-западу от города Арак и в промышленной зоне Хир-Абад, находящихся неподалеку от ядерного объекта. Силы обороны Израиля (IDF) опубликовали заявление в X на персидском языке, предупредив гражданских о ударах по иранской военной инфраструктуре в районе, не указав точные цели.

Позже израильские военные взяли на себя ответственность за удар по неактивному реактору в Араке, сославшись на "повторные попытки восстановления, осуществляемые террористическим режимом Ирана".

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), по состоянию на прошлый год иранский тяжеловодный реактор в Араке все еще находился в стадии строительства.

Дополнение

Планы его строительства ранее вызывали беспокойство в Израиле и на Западе, поскольку тяжелая вода может использоваться для производства плутония – одного из путей создания потенциальной ядерной бомбы. По соглашению с Ираном 2015 года, которое ныне не действует, Тегеран согласился изменить планы строительства объекта, чтобы заблокировать путь к плутонию.

В прошлом июне Израиль нанес удар по еще не завершенному реактору на комплексе в Араке во время 12-дневного конфликта с Ираном. Тогда МАГАТЭ сообщило, что реактор не был эксплуатируемым и не содержал ядерных материалов.

