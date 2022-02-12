Лжесвидетельства и выезд заграницу: чтоб общего в делах Ярославского и Дыминского

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Около 22:55 9 февраля на трассе Чугуев — Мартово в Харьковской области был насмерть сбит мужчина. Как стало известно из опубликованного СМИ видео мужчину переехали дважды. Автомобили Mercedes Benz 63 AMG (в народе известные как “гелик”) промчались, не снижая скорость — у погибшего, вероятно, не было шансов. Позднее на месте дорожно-транспортного происшествия были найдены автомобильные номера машины из кортежа бизнесмена, президента DCH Александра Ярославского.

Дальнейшее развитие событий было вполне ожидаемым: официальное заявление пресс-офиса компании, что за рулем авто был водитель, а не бизнесмен. Также стало известно, что сам Ярославский, якобы в это время уже спал дома, а затем вылетел в Лондон к семье. Согласитесь, ничего удивительного. Но в дальнейшем события приняли не совсем привычный оборот. В полицию с повинной явился мужчина и заявил, что именно он был за рулем и сбил человека. Уже начались и следственные действия, и суд должен был избрать меру пресечения, но как выяснилось — согласно мобильному трафику, повинившийся в содеянном находился в момент трагедии далеко от места аварии. А вот телефон Ярославского, как сообщают СМИ, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, был зафиксирован на месте аварии.

И хотя следователям предстоит еще много работы в деле о самом ДТП (в частности установить кто же всё-таки был за рулем), уже сейчас ситуация наталкивает на проведение определенных параллелей с делом бизнесмена Дыминского, где также было смертельное ДТП и лжесвидетельства.

Дело Дыминского

В августе 2017 года автомобиль известного львовского бизнесмена Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Яворивского района Львовской области, в результате чего погибла 31-летняя женщина.

Информация о том, что вероятнее все, за рулем Mercedes S 65 AMG, столкнувшимся с Opel, был сам Дыминский, появилась сразу. Но вину взял на себя 43-летний охранник бизнесмена — Андрей Борщ. Началось следствие, которое установило, что Борщ, уже арестованный по подозрению в совершении ДТП, не был за рулем автомобиля и попросту оклеветал себя.

По версии следствия, охранники Дыминского знали, что именно бизнесмен совершил смертельное ДТП, но по каким-то причинам предоставили следствию ложные показания (думаем, причины ложных показаний в обоих делах предельно ясны?)

Через три дня после трагедии Дыминский покинул Украину и с тех пор не возвращался. В декабре 2017 года его объявили в розыск и заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Сначала бизнесмен, по всей вероятности, находился в Швейцарии, затем в Греции, куда украинские правоохранители отправляли запрос на экстрадицию. Но пока безуспешно.

Сам Дыминский в какой-то момент даже пытался заявить, что дело сфабриковано и его преследуют как тогдашнего владельца телеканала Zik. Но подобные заявления в деле о смертельном ДТП, где все факты на лицо, согласитесь, звучат не убедительно.

Деньги рулят?

Мать погибшей в ДТП с Дыминским молодой женщины через некоторое время заявила, что претензий не имеет, так как весь понесённый ущерб был компенсирован. Ждёт ли нас что-то подобное в истории с кортежем Ярославского? Утверждать не беремся. Лишь напомним, что опасный стиль вождения Ярославского уже привлекал к себе внимание. В 2012 году польские журналисты записали интервью с бизнесменом, вышло оно под красноречивым названием “Ярославский — король Харькова”. В одном из эпизодов бизнесмен мчит на своём авто по городу со скоростью около 120 км и говорит, что не считает такую скорость сверхъестественной, а “гаишники” его не останавливали...

Мы не берёмся утверждать, что именно Ярославский был за рулем. Но факты — вещь упрямая и они наводят на определённые выводы. Особенно в свете того, что бизнесмен покинул страну при столь неблагоприятных обстоятельствах. Вернётся ли? Хотелось бы верить. Как и в то, что правоохранители докопаются до истины и дело не дадут “замять” или заполитизировать. Украине и так хватает политической борьбы без правил, а вот простой справедливости — нет.