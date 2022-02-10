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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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За кермом був водій однієї із допоміжних служб DCH: у Ярославського прокоментували ДТП під Харковом

За кермом був водій однієї із допоміжних служб DCH: у Ярославського прокоментували ДТП під Харковом

Київ • УНН

 • 19613 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. За кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП під Харковом, був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH. Так у компанії DCH прокоментували інформацію про ДТП на автодорозі “Київ-Харків-Довжанський”, передає УНН.

Цитата

"За кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH. Вночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав. Вранці було виявлено факт відсутності номерного знака, а також з'ясували інші обставини справи. Уповноважені співробітники повідомили поліцію, і водій одразу прибув до відділення для допиту. В даний час він співпрацює зі слідством і очікує на оприлюднення запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Додамо

За даними DCH, сьогодні, 10 лютого, президент Олександр Ярославський, відповідно до сформованого на початку поточного тижня робочого графіка, відлетів до Лондона для зустрічі з сім'єю.

У компанії також оприлюднили коментар президента DCH з приводу даної ДТП.

"Я спав удома і вранці тільки дізнався про це", - відреагував Ярославський.

Нагадаємо

Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка.

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