За рулем был водитель одной из вспомогательных служб DCH: у Ярославского прокомментировали ДТП под Харьковом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. За рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП под Харьковом был водитель, который работает в одной из вспомогательных служб DCH. Так в компании DCH прокомментировали информацию о ДТП на автодороге “Киев-Харьков-Довжанский”, передает УНН.
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"За рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП был водитель, который работает в одной из вспомогательных служб DCH. Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого во время движения не распознал. Утром был выявлен факт отсутствия номерного знака, а также выяснили другие обстоятельства дела. Уполномоченные сотрудники сообщили в полицию, и водитель сразу прибыл в отделение для допроса. В настоящее время он сотрудничает со следствием и ожидает оглашения меры пресечения", - говорится в сообщении.
Добавим
По данным DCH, сегодня, 10 февраля, президент Александр Ярославский, согласно сформированного в начале текущей недели рабочего графика, улетел в Лондон для встречи с семьей.
В компании также обнародовали комментарий президента DCH по поводу данного ДТП.
"Я спал дома и только утром узнал об этом", - отреагировал Ярославский.
Напомним
Ночью 10 февраля на трассе Чугуев - Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину.