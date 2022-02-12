Лжесвідчення та виїзд за кордон: щоб спільного у справах Ярославського та Димінського

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Близько 22:55 9 лютого на трасі Чугуїв — Мартове в Харківській області був на смерть збитий чоловік. Як стало відомо з опублікованого ЗМІ відео, чоловіка переїхали двічі. Автомобілі Mercedes Benz 63 AMG (в народі відомі як "гелік") промчали, не знижуючи швидкість — у загиблого, ймовірно, не було шансів. Пізніше на місці дорожньо-транспортної пригоди були знайдені автомобільні номери машини з кортежу бізнесмена, президента DCH Олександра Ярославського.

Подальший розвиток подій був цілком очікуваним: офіційна заява пресофісу компанії, що за кермом авто був водій, а не бізнесмен. Також стало відомо, що сам Ярославський нібито в цей час вже спав вдома, а потім вилетів до Лондона до сім'ї. Погодьтеся, нічого дивного. Але надалі події набули не зовсім звичного обороту. У поліцію з повинною з'явився чоловік і заявив, що саме він був за кермом і збив людину. Уже почалися і слідчі дії, і суд повинен був обрати запобіжний захід, але, як з'ясувалося, — згідно з мобільним трафіком, винний у скоєному перебував у момент трагедії далеко від місця аварії. А ось телефон Ярославського, як повідомляють ЗМІ, з посиланням на джерела в правоохоронних органах, був зафіксований на місці аварії.

І хоча слідчим належить ще багато роботи у справі про саму ДТП (зокрема, встановити хто ж все-таки був за кермом), уже зараз ситуація наштовхує на проведення певних паралелей зі справою бізнесмена Димінського, де також була смертельна ДТП і лжесвідчення.

Справа Димінського

У серпні 2017 року автомобіль відомого львівського бізнесмена Петра Димінського потрапив в аварію в селі Ямельня Яворівського району Львівської області, у результаті чого загинула 31-річна жінка.

Інформація про те, що найімовірніше, за кермом Mercedes S 65 AMG, що зіткнувся з Opel, був сам Димінський, з'явилася відразу. Але провину взяв на себе 43-річний охоронець бізнесмена - Андрій Борщ. Почалося слідство, яке встановило, що Борщ, уже заарештований за підозрою в скоєнні ДТП, не був за кермом автомобіля і просто обмовив себе.

За версією слідства, охоронці Димінського знали, що саме бізнесмен скоїв смертельну ДТП, але з якихось причин надали слідству неправдиві свідчення (думаємо, причини неправдивих свідчень в обох справах гранично зрозумілі?).

Через три дні після трагедії Димінський покинув Україну і відтоді не повертався. У грудні 2017 року його оголосили в розшук і заочно обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Спочатку бізнесмен, ймовірно, перебував у Швейцарії, потім у Греції, куди українські правоохоронці відправляли запит на екстрадицію. Але поки безуспішно.

Сам Димінський у якийсь момент навіть намагався заявити, що справа сфабрикована, і його переслідують як тодішнього власника телеканалу Zik. Але подібні заяви у справі про смертельну ДТП, де всі факти на обличчя, погодьтеся, звучать не переконливо.

Гроші рулять?

Мати загиблої в ДТП з Димінським молодої жінки через деякий час заявила, що претензій не має, адже весь завданий збиток був компенсований. Чи чекає нас щось подібне в історії з кортежем Ярославського? Стверджувати не беремося. Лише нагадаємо, що небезпечний стиль водіння Ярославського вже привертав до себе увагу. У 2012 році польські журналісти записали інтерв'ю з бізнесменом, вийшло воно під красномовною назвою "Ярославський — король Харкова". В одному з епізодів бізнесмен мчить на своєму авто по місту зі швидкістю близько 120 км і каже, що не вважає таку швидкість надприродною, а "даішники" його не зупиняли.

Ми не беремося стверджувати, що саме Ярославський був за кермом. Але факти - річ вперта, і вони наводять на певні висновки. Особливо в світлі того, що бізнесмен покинув країну за таких несприятливих обставин. Чи повернеться? Хотілося б вірити. Як і в те, що правоохоронці докопаються до істини і справу не дадуть "зам'яти" або заполітизувати. Україні і так вистачає політичної боротьби без правил, а от простої справедливості — ні.