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ДТП з кортежем Ярославського: поліція встановила особу загиблого

ДТП з кортежем Ярославського: поліція встановила особу загиблого

Київ • УНН

 • 114486 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Через наїзд автомобіля з кортежу відомого харківського бізнесмена Олександра Ярославського на Харківщині загинув 36-річний житель Чугуївського району. Про це повідомили у поліції Харківської області, пише УНН.

Цитата:

“Встановлено особу загиблого в ДТП. Ним виявився 36-річний житель Чугуївського району Харківської області”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Окрім того вказано, що працівники поліції вже здійснили санкціоновані судом обшуки у готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена, а також за адресою проживання особи, яка звернулась до поліції з інформацією про свою причетність до вказаної ДТП. Метою обшуку було вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження використання автомобіля Mercedes та причетності інших осіб до скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

Повідомляється, що за результатами проведених заходів вилучено два автомобіля, сервери, інформація з яких ретельно відпрацьовується.

Досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за вчинення даних злочинів передбачає тюремне ув’язнення строком до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

"Окрім того, 10 лютого поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу України та оголосила про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення чоловіку, який заявив в поліцію про свою причетність до дорожньо-транспортної пригоди",- зазначається в повідомленні.

Контекст

ДТП з кортежем Олександра Ярославського сталася 9 лютого увечері на автодорозі “Київ-Харків-Довжанський”. За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України та встановлюють всі обставини події.

Попередньо поліцейські вже встановили, що 9 лютого близько 22:55 в районі 534 км автодороги “Київ-Харків-Довжанський”, невстановлений автомобіль, який рухався зі сторони міста Чугуєв в напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода — чоловіка віком приблизно 50 років. У результаті ДТП пішохід загинув. Як стало відомо УНН, йдеться про чоловіка 1985 року народження.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Однак, ввечері 10 лютого, стало відомо про спробу фальсифікації кримінального провадження. Міністр внутрішніх справ Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області. Наразі розслідування триває.

Справа Димінського

Слід зауважити, що ситуація нагадує справу бізнесмена Петра Димінського.

18 серпня 2017 року автомобіль, яким найімовірніше керував Петро Димінський, потрапив у ДТП у Яворівському районі Львівської області. Унаслідок цього загинула 31-річна Наталія Тріла.

Декілька свідків стверджували, що не бачили того дня за кермом автомобіля Mercedes S 65 AMG Петра Димінського. Пізніше їх слова були піддані сумнівам, та їм були висунені обвунувачення у наданні лжесвідчень.

Вину в аварії на себе взяв співзасновник компанії “Приватна охоронна фірма "Ірбіс" Андрій Борщ, якого ЗМІ називають охоронцем бізнесмена Петра Димінського.

Сам Димінський за кілька днів після ДТП вилетів приватним літаком зі Львова до Женеви й вже не повернувся назад. Його оголосили у всеукраїнський розшук та за лінією Інтерполу. Водночас Димінський звернувся до Інтерполу і сказав, що його “політично переслідують”. У МВС кажуть, що, можливо, повторно звернуться до Інтерполу.

Додамо також, що, за наявною у відкритих джерелах інформацією, бізнесмен Олександр Ярославський терміново вилетів до Лондона.

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