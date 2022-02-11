ДТП с кортежем Ярославского: полиция установила личность погибшего

Цитата:

“Установлена личность погибшего в ДТП. Им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области”, — говорится в сообщении.

Детали

Кроме того указано, что сотрудники полиции уже провели санкционированные судом обыски в отеле и по месту жительства харьковского бизнесмена, а также по адресу проживания лица, обратившегося в полицию с информацией о своей причастности к указанному ДТП. Целью обыска было изъятие информации с камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля Mercedes и причастности других лиц к совершению дорожно-транспортного происшествия.

Сообщается, что по результатам проведенных мероприятий изъято два автомобиля, серверы, информация с которых тщательно отрабатывается.

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает тюремное заключение сроком до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

"Кроме того, 10 февраля полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 396 (Сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины и объявили о подозрении в совершении данного уголовного правонарушения мужчине, который заявил в полицию о своей причастности к дорожно-транспортному происшествию", - отмечается в сообщении.

Контекст

ДТП с кортежем Александра Ярославского произошло 9 февраля вечером на автодороге “Киев-Харьков-Довжанский”. По факту ДТП полицейские открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Предварительно полицейские уже установили, что 9 февраля около 22:55 в районе 534 км автодороги “Киев-Харьков-Довжанский”, неустановленный автомобиль, который двигался со стороны города Чугуев в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода — мужчину в возрасте примерно 50 лет. В результате ДТП пешеход погиб. Как стало известно УНН, речь идет о мужчине 1985 года рождения.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Однако, вечером 10 февраля, стало известно о попытке фальсификации уголовного производства. Министр внутренних дел Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области. Расследование продолжается.

Дело Дыминского

Следует заметить, что ситуация напоминает дело бизнесмена Петра Дыминского.

18 августа 2017 года автомобиль, которым вероятнее всего управлял Петр Дыминский, попал в ДТП в Яворовском районе Львовской области. В результате погибла 31-летняя Наталья Трила.

Несколько свидетелей утверждали, что не видели в тот день за рулем автомобиля Mercedes S 65 AMG Петра Дыминского. Позже их слова были подвергнуты сомнениям, и им были выдвинуты обвинения в предоставлении лжесвидетельств.

Вину в аварии на себя взял соучредитель компании “Частная охранная фирма "Ирбис“” Андрей Борщ, которого СМИ называют охранником бизнесмена Петра Дыминского.

Сам Дыминский через несколько дней после ДТП вылетел на частном самолете из Львова в Женеву и уже не вернулся обратно. Его объявили во всеукраинский розыск и в Интерпол. В то же время Дыминский обратился в Интерпол и сказал, что его “политически преследуют”. В МВД говорят, что, возможно, повторно обратятся в Интерпол.

Добавим также, что, по имеющейся в открытых источниках информации, бизнесмен Александр Ярославский срочно вылетел в Лондон.