Cправу щодо неправдивих свідчень про ДТП за участю Димінського передали до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Правоохоронці завершили слідство і передали до суду кримінальне провадження щодо надання неправдивих свідчень учасниками дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля бізнесмена Петра Димінського. Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
За словами Князєва, у червні цього року з кримінального провадження за фактом ДТП на Львівщині було виділено кримінальне провадження за ч.2 ст.384 Кримінального кодексу України — за фактом завідомо неправдивого показання свідка під час провадження досудового розслідування, поєднаного зі штучним створенням доказів захисту.
“Слідство завершило розслідування стосовно трьох учасників цієї події. Їм оголосили підозри, направили провадження до суду — щодо неправдивих показів. Деякі учасники цієї дорожньо-транспортної пригоди приховали від слідства правду. Що стосується четвертої особи — розслідування закінчується, справу буде скеровано до суду — також за неправдиві покази”, — розповів він.
Голова Нацполіції уточнив, що ще один, п’ятий учасник пригоди, який за версією слідства є основним винуватцем ДТП, оголошений у розшук та наразі перебуває за межами держави.
Нагадаємо, ДТП сталася 18 серпня 2017 року о 15:09 на автодорозі “Львів — Краковець” біля села Ямельня Яворівського району на Львівщині. Водій автомобіля Mercedes Benz С65 скоїв зіткнення з автомобілем Opel Astra під керуванням 31-річної жительки одного із сіл Яворівського району. В результаті отриманих травм жінка-водій померла на місці події.
Згодом стало відомо, що охоронець Димінського, який начебто перебував за кермом автомобіля під час вчинення ДТП, обмовив себе.
Суд застосував домашній арешт щодо трьох охоронців бізнесмена Петра Димінського, яким повідомлено про підозру щодо надання завідомо неправдивих свідчень.
У грудні 2017 року правоохоронці повідомили про підозру за вчинення смертельної ДТП на Львівщині бізнесмену Петру Димінському.