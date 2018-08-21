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Дело о ложных показаниях про ДТП с участием Дыминского передали в суд

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Правоохранители завершили следствие и передали в суд уголовное производство про дачу ложных показаний участниками дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля бизнесмена Петра Дыминского. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Дело о ложных показаниях про ДТП с участием Дыминского передали в суд

По словам Князева, в июне этого года из уголовного производства по факту ДТП во Львовской области было выделено уголовное производство по ч.2 ст.384 Уголовного кодекса Украины - по факту заведомо ложного показания свидетеля при производстве предварительного расследования, соединенного с искусственным созданием доказательств защиты.

"Следствие завершило расследование в отношении трех участников этого события. Им объявили подозрения, направили производства в суд - по ложным показаниям. Некоторые участники этого дорожно-транспортного происшествия скрыли от следствия правду. Что касается четвертого лица - расследование заканчивается, дело будет направлено в суд - также за ложные показания", - рассказал он.

Председатель Нацполиции уточнил, что еще один, пятый участник происшествия, который по версии следствия является основным виновником ДТП, объявлен в розыск и сейчас находится за пределами государства.

Напомним, ДТП произошло 18 августа 2017 года в 15:09 на автодороге "Львов - Краковец" возле села Ямельня Яворивского района Львовской области. Водитель автомобиля Mercedes Benz С65 совершил столкновение с автомобилем Opel Astra под управлением 31-летней жительницы одного из сел Яворивского района. В результате полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия.

Впоследствии стало известно, что охранник Дыминского, который якобы находился за рулем автомобиля во время совершения ДТП, оговорил себя.

Суд применил домашний арест в отношении трех охранников бизнесмена Петра Дыминского, которым сообщено о подозрении о предоставлении заведомо ложных показаний.

В декабря 2017 года правоохранители сообщили о подозрении за совершение смертельного ДТП во Львовской области бизнесмену Петру Дыминскому.

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