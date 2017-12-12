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Димінському повідомили про підозру за скоєння ДТП

Димінському повідомили про підозру за скоєння ДТП

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру за вчинення смертельної ДТП на Львівщині бізнесмену Петру Димінському, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Національної поліції України.

“7 грудня слідчі повідомили цьому громадянину про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За вчинення цього злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого”, — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що у прес-службі поліції не назвали прізвище особи, якій повідомили про підозру. Але УНН вдалося дізнатися, що йдеться про бізнесмена Петра Димінського.

За даними поліції, зараз тривають заходи зі встановлення місцеперебування цього громадянина та виклику його до слідчих. У разі неприбуття підозрюваного йому буде обрано запобіжний захід та організовано заходи з його розшуку.

У поліції також зазначили, що слідчі після призначення низки необхідних процесуальних дій встановили відсутність факту керування автомобілем тим чоловіком, який спочатку назвався водієм Mercedes. Натомість, додали у відомстві, слідчі зібрали достатню кількість доказів того, що автомобілем Mercedes керувала інша особа.

Нагадаємо, як повідомляв народний депутат Антон Геращенко, львівський бізнесмен Петро Димінський, автомобіль якого став учасником смертельного ДТП на Львівщині, вже понад два місяці переховується за кордоном.

Як повідомляв УНН, ДТП сталася 18 серпня близько 15:00 на автодорозі Львів-Краковець біля села Ямельня Яворівського району.

Водій автомобіля Mercedes Benz С65 скоїв зіткнення з автомобілем Opel Astra під керуванням 31-річної жительки одного із сіл Яворівського району. В результаті отриманих травм жінка-водій померла на місці події.

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