Дыминскому сообщили о подозрении за совершение ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении за совершение смертельного ДТП во Львовской области бизнесмену Петру Дыминскому, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Национальной полиции Украины.
"7 декабря следователи сообщили этому гражданину о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в пресс-службе полиции не назвали фамилию лица, которому сообщили о подозрении. Но УНН удалось узнать, что речь идет о бизнесмене Петре Дыминском.
По данным полиции, сейчас продолжаются мероприятия по установлению местонахождения этого гражданина и вызова его к следователям. В случае неприбытия подозреваемого ему будет избрана мера пресечения и организованы мероприятия по его розыску.
В полиции также отметили, что следователи после назначения ряда необходимых процессуальных действий установили отсутствие факта управления автомобилем тем человеком, который сначала назвался водителем Mercedes. Но, добавили в ведомстве, следователи собрали достаточное количество доказательств того, что автомобилем Mercedes руководил другой человек.
Напомним, как сообщал народный депутат Антон Геращенко, львовский бизнесмен Петр Дыминский, автомобиль которого стал участником смертельного ДТП во Львовской области, уже более двух месяцев скрывается за границей.
Как сообщал УНН, ДТП произошло 18 августа около 15:00 на автодороге Львов-Краковец возле села Ямельня Яворивского района.
Водитель автомобиля Mercedes Benz С65 совершил столкновение с автомобилем Opel Astra под управлением 31-летней жительницы одного из сел Яворивского района. В результате полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия.