лукашенко выпустил на свободу 22 политзаключенных, среди них - люди, имеющие несовершеннолетних детей

белорусский диктатор александр лукашенко подписал указ о помиловании 22 человек. Об этом сообщили белорусские государственные "медиа", передает УНН.

Детали

Среди помилованных - 15 женщин и 7 мужчин. 11 из них имеют несовершеннолетних детей. белорусская пропаганда заявляет, что все эти люди были осуждены за "экстремистскую деятельность" - в то же время правозащитный центр "Вясна" называет их политическими заключенными.

Утверждается, что все они "обратились к лукашенко с просьбой о помиловании, признали свою вину и выразили раскаяние за свои действия".

Решение о помиловании принято президентом из гуманитарных соображений и в интересах семей, а также с учетом положительных характеристик помилованных лиц - заявили белорусские государственные пропагандисты.

Напомним

белорусский диктатор лукашенко освободил 123 заключенных, среди которых лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий и оппозиционная деятельница Мария Колесникова.