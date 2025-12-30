$42.220.15
ukenru
04:26 • 8968 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
03:07 • 15134 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 17369 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 25166 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 27332 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 21447 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 22918 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 22620 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 20656 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 23767 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
лукашенко выпустил на свободу 22 политзаключенных, среди них - люди, имеющие несовершеннолетних детей

Киев • УНН

 • 96 просмотра

белорусский диктатор подписал указ о помиловании людей, которых официальная пропаганда называет "экстремистами", а независимые правозащитники - политзаключенными.

лукашенко выпустил на свободу 22 политзаключенных, среди них - люди, имеющие несовершеннолетних детей

белорусский диктатор александр лукашенко подписал указ о помиловании 22 человек. Об этом сообщили белорусские государственные "медиа", передает УНН.

Детали

Среди помилованных - 15 женщин и 7 мужчин. 11 из них имеют несовершеннолетних детей. белорусская пропаганда заявляет, что все эти люди были осуждены за "экстремистскую деятельность" - в то же время правозащитный центр "Вясна" называет их политическими заключенными.

Утверждается, что все они "обратились к лукашенко с просьбой о помиловании, признали свою вину и выразили раскаяние за свои действия".

Решение о помиловании принято президентом из гуманитарных соображений и в интересах семей, а также с учетом положительных характеристик помилованных лиц

- заявили белорусские государственные пропагандисты.

Напомним

белорусский диктатор лукашенко освободил 123 заключенных, среди которых лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий и оппозиционная деятельница Мария Колесникова.

Евгений Устименко

ОбществоНовости Мира
российская пропаганда