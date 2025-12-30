лукашенко выпустил на свободу 22 политзаключенных, среди них - люди, имеющие несовершеннолетних детей
Киев • УНН
белорусский диктатор подписал указ о помиловании людей, которых официальная пропаганда называет "экстремистами", а независимые правозащитники - политзаключенными.
белорусский диктатор александр лукашенко подписал указ о помиловании 22 человек. Об этом сообщили белорусские государственные "медиа", передает УНН.
Детали
Среди помилованных - 15 женщин и 7 мужчин. 11 из них имеют несовершеннолетних детей. белорусская пропаганда заявляет, что все эти люди были осуждены за "экстремистскую деятельность" - в то же время правозащитный центр "Вясна" называет их политическими заключенными.
Утверждается, что все они "обратились к лукашенко с просьбой о помиловании, признали свою вину и выразили раскаяние за свои действия".
Решение о помиловании принято президентом из гуманитарных соображений и в интересах семей, а также с учетом положительных характеристик помилованных лиц
Напомним
белорусский диктатор лукашенко освободил 123 заключенных, среди которых лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий и оппозиционная деятельница Мария Колесникова.