лукашенко випустив на волю 22 політв'язнів, серед них - люди, що мають неповнолітніх дітей
Київ • УНН
білоруський диктатор підписав указ про помилування людей, яких офіційна пропаганда називає "екстремістами", а незалежні правозахисники - політв'язнями.
білоруський диктатор олександр лукашенко підписав указ про помилування 22 людей. Про це повідомили білоруські державні "медіа", передає УНН.
Деталі
Серед помилуваних - 15 жінок і 7 чоловіків. 11 з них мають неповнолітніх дітей. білоруська пропаганда заявляє, що всі ці люди були засуджені за "екстремістську діяльність" - водночас правозахисний центр "Вясна" називає їх політичними в’язнями.
Стверджується, що всі вони "звернулися до лукашенка з проханням про помилування, визнали свою провину і висловили каяття за свої дії".
Рішення про помилування прийнято президентом з гуманітарних міркувань та в інтересах сімей, а також з урахуванням позитивних характеристик помилуваних осіб
Нагадаємо
білоруський диктатор лукашенко звільнив 123 ув’язнених, серед яких лауреат Нобелівської премії миру Алесь Беляцький та опозиційна діячка Марія Колеснікова.