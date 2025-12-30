лукашенко випустив на волю 22 політв'язнів, серед них - люди, що мають неповнолітніх дітей

$42.220.15
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
03:07 • 15056 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 17305 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 25106 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 27283 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 21428 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 22906 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 22613 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 20651 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 23759 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Лавров наполягає, щоб у виборах президента України брали участь українці з рф29 грудня, 23:30 • 12180 перегляди
Латвія повністю огородилася від росії парканом довжиною 280 кілометрів30 грудня, 01:32 • 4750 перегляди
Зеленський: Я не довіряю путіну, він не хоче успіху України30 грудня, 01:50 • 18569 перегляди
Україна отримала автомобілі екстреної допомоги в межах гуманітарної підтримки з Казахстану - МОЗPhoto30 грудня, 02:26 • 11840 перегляди
США ліквідували наркотерористів у Тихому океані: деталі удару по судну04:04 • 3728 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 38013 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 38882 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 160095 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 200449 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 111023 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Лавров Сергій Вікторович
Ях'я Сінвар
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Сектор Газа
Державний кордон України
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 20511 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 33509 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 42360 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 52858 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 160095 перегляди
Техніка
Fox News
Соціальна мережа
Золото
Іскандер (ОТРК)

лукашенко випустив на волю 22 політв'язнів, серед них - люди, що мають неповнолітніх дітей

Київ • УНН

 • 38 перегляди

білоруський диктатор підписав указ про помилування людей, яких офіційна пропаганда називає "екстремістами", а незалежні правозахисники - політв'язнями.

лукашенко випустив на волю 22 політв'язнів, серед них - люди, що мають неповнолітніх дітей

білоруський диктатор олександр лукашенко підписав указ про помилування 22 людей. Про це повідомили білоруські державні "медіа", передає УНН.

Деталі

Серед помилуваних - 15 жінок і 7 чоловіків. 11 з них мають неповнолітніх дітей. білоруська пропаганда заявляє, що всі ці люди були засуджені за "екстремістську діяльність" - водночас правозахисний центр "Вясна" називає їх політичними в’язнями.

Стверджується, що всі вони "звернулися до лукашенка з проханням про помилування, визнали свою провину і висловили каяття за свої дії".

Рішення про помилування прийнято президентом з гуманітарних міркувань та в інтересах сімей, а також з урахуванням позитивних характеристик помилуваних осіб

- заявили білоруські державні пропагандисти.

Нагадаємо

білоруський диктатор лукашенко звільнив 123 ув’язнених, серед яких лауреат Нобелівської премії миру Алесь Беляцький та опозиційна діячка Марія Колеснікова.

Євген Устименко

