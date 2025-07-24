лукашенко и еще более 250 человек получили бессрочный запрет на въезд в Эстонию

Правительство Эстонии приняло решение сделать санкции против беларуси бессрочными, продлив запрет на въезд для ключевых представителей белорусского режима в страну. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

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Отмечается, что инициативу внес министр иностранных дел Маргус Цахкна, подчеркнув, что ситуация с правами человека в беларуси остается неизменной, а поддержка Минском российской агрессии против Украины лишь усиливает необходимость давления.

"В течение почти пяти лет после введения санкций в беларуси не произошло позитивных изменений. Мы не можем закрывать глаза на репрессии, поэтому санкции должны сохраняться без ограничения по срокам", - заявил Цахкна.

В списке лиц, подпадающих под санкции, значатся 273 человека, включая высокопоставленных чиновников, судей, силовиков, пропагандистов и приближенных к александру лукашенко. В том числе и сам лукашенко, которого ни Эстония, ни ряд других стран ЕС не считают легитимным главой государства.

Санкции были впервые введены Эстонией в 2020 году на фоне масштабных протестов после президентских выборов в беларуси. Ранее они несколько раз продлевались и были срочными.

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