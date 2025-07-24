лукашенко та ще понад 250 осіб отримали безстрокову заборону на в'їзд до Естонії

Уряд Естонії ухвалив рішення зробити санкції проти білорусі безстроковими, продовживши заборону на в'їзд для ключових представників білоруського режиму до країни. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

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Зазначається, що ініціативу вніс міністр закордонних справ Маргус Цахкна, наголосивши, що ситуація з правами людини в Білорусі залишається незмінною, а підтримка Мінськом російської агресії проти України лише посилює необхідність тиску.

"Протягом майже п'яти років після введення санкцій у білорусі не відбулося позитивних змін. Ми не можемо заплющувати очі на репресії, тому санкції повинні зберігатися без обмеження за термінами", - заявив Цахкна.

У списку осіб, які підпадають під санкції, значаться 273 особи, включаючи високопосадовців, суддів, силовиків, пропагандистів та наближених до олександра лукашенка. У тому числі й сам лукашенко, якого ні Естонія, ні низка інших країн ЄС не вважають легітимним главою держави.

Санкції було вперше запроваджено Естонією у 2020 році на тлі масштабних протестів після президентських виборів у білорусі. Раніше вони кілька разів продовжувалися та були терміновими.

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