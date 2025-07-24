лукашенко та ще понад 250 осіб отримали безстрокову заборону на в'їзд до Естонії

$41.770.00
48.980.12
ukenru
Гігантські зграї сарани заполонили південь України: екологи назвали причини та загрози
Ексклюзив
11:10 • 22596 перегляди
Гігантські зграї сарани заполонили південь України: екологи назвали причини та загрози
11:05 • 18039 перегляди
НБУ зберіг ключову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
08:34 • 39029 перегляди
Політолог про перемовини в Стамбулі: Трамп має "зчитати" їх як знущання з себе
07:16 • 43264 перегляди
ЄС закликав Китай тиснути на путіна для припинення війни рф проти України
23 липня, 20:24 • 56789 перегляди
"Держава не заважатиме тим, хто працює чесно": уряд затвердив мораторій на перевірки бізнесу
23 липня, 20:09 • 85136 перегляди
Пентагон та Держдеп США схвалили продаж Україні військової допомоги на 322 млн доларів
23 липня, 20:05 • 61203 перегляди
Наймолодшому - 27 років, найстаршому - 66 років. Частина була у неволі понад 3 роки: деталі звільнення із полону захисників України
23 липня, 19:49 • 49009 перегляди
Понад 1,2 тис. людей візьмуть участь в обміні між Україною та рф – Умєров
23 липня, 16:26 • 73422 перегляди
Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть: Зеленський запропонує Раді законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку”
Ексклюзив
23 липня, 16:25 • 144168 перегляди
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3м/с
33%
748мм
Популярнi новини
Одеський Привоз охоплений вогнем після ворожої атаки24 липня, 02:54 • 55934 перегляди
Ворожа атака зруйнувала 9-поверхівку в Одесі, є загроза обвалу24 липня, 04:30 • 66133 перегляди
Уже 7 постраждалих від ракетної атаки рф на Черкаси: показали наслідки24 липня, 05:36 • 15867 перегляди
Імітація боротьби за пацієнтів: як нардеп Кузьміних перетворив підкомітет з фармації на інструмент лобізму олігархів24 липня, 06:41 • 62704 перегляди
Міненерго: ворог масовано атакував ТЕС08:03 • 42748 перегляди
Публікації
Гігантські зграї сарани заполонили південь України: екологи назвали причини та загрози
Ексклюзив
11:10 • 22624 перегляди
Імітація боротьби за пацієнтів: як нардеп Кузьміних перетворив підкомітет з фармації на інструмент лобізму олігархів24 липня, 06:41 • 63686 перегляди
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Ексклюзив
23 липня, 16:25 • 144181 перегляди
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
Ексклюзив
23 липня, 10:37 • 226957 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати23 липня, 06:28 • 283032 перегляди
Актуальнi люди
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Урсула фон дер Ляєн
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Харків
Херсон
Одеська область
Київська область
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 168803 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 288002 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 373013 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 378036 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 367389 перегляди
Актуальне
Су-34
Instagram
Євро
Долар США
Іскандер (ОТРК)

лукашенко та ще понад 250 осіб отримали безстрокову заборону на в'їзд до Естонії

Київ • УНН

 • 776 перегляди

Естонія зробила безстроковими санкції проти білорусі, продовживши заборону на в'їзд для 273 представників режиму, включаючи олександра лукашенка. Це рішення зумовлене незмінною ситуацією з правами людини та підтримкою Мінськом агресії рф проти України.

лукашенко та ще понад 250 осіб отримали безстрокову заборону на в'їзд до Естонії

Уряд Естонії ухвалив рішення зробити санкції проти білорусі безстроковими, продовживши заборону на в'їзд для ключових представників білоруського режиму до країни. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що ініціативу вніс міністр закордонних справ Маргус Цахкна, наголосивши, що ситуація з правами людини в Білорусі залишається незмінною, а підтримка Мінськом російської агресії проти України лише посилює необхідність тиску.

"Протягом майже п'яти років після введення санкцій у білорусі не відбулося позитивних змін. Ми не можемо заплющувати очі на репресії, тому санкції повинні зберігатися без обмеження за термінами", - заявив Цахкна.

У списку осіб, які підпадають під санкції, значаться 273 особи, включаючи високопосадовців, суддів, силовиків, пропагандистів та наближених до олександра лукашенка. У тому числі й сам лукашенко, якого ні Естонія, ні низка інших країн ЄС не вважають легітимним главою держави.

Санкції було вперше запроваджено Естонією у 2020 році на тлі масштабних протестів після президентських виборів у білорусі. Раніше вони кілька разів продовжувалися та були терміновими.

В Естонії засуджено громадянина росії за шпигунство на фсб та порушення санкцій22.07.25, 15:41 • 2860 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Білорусь
Європейський Союз
Естонія
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9