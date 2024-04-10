Луганщина: рф пыталась ударить 8 дронами вблизи Невского, оккупанты лишают ветеранов льгот из-за отсутствия российского паспорта

российские войска вблизи Невского пытались ударить восемью беспилотниками. Из-за отсутствия паспорта рф оккупанты лишают льгот ветеранов Второй мировой войны, на демонтированных в декабре крышах домов в Рубежном работа не проводится, рассказал в среду глава Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

В течение суток россияне применяли авиацию вдоль линии фронта. В частности, нанесли удары по Новоселовскому и Твердохлебово. По меньшей мере восемь вражеских БПЛА попытались поразить позиции наших военных в районе Невского - написал Артем Лысогор в соцсетях.

По его словам, из разного типа вооружения захватчики открывали огонь по Невскому и Макеевке. В частности, из ствольной, реактивной артиллерии и минометов.

Штурмы противника отбиты вблизи Андреевки на Купянском направлении и Белогоровки - на Бахмутском.

Также глава ОВА рассказал, что оккупанты давят на ветеранов Второй мировой войны, которые живут на территории так называемой "лнр" и не являются владельцами паспортов рф. Собираются лишить льгот. Мотивируют тем, что пожилые люди не имеют удостоверения ветерана российского образца. Получить его можно, лишь имея соответствующий паспорт. "Удивительно, что содержание выданного в Украине удостоверения пока не заставляют переводить на русский", - добавил Лысогор.

Также, по его словам, для замены документа почти 100-летним людям нужно лично явиться в орган социальной защиты. Выездные приемы не предусмотрены.

Кроме того, глава ОВА рассказал, что лица, которые взялись за показательное восстановление Рубежного, еще в декабре демонтировали несколько поврежденных крыш многоэтажек. Горожане надеялись на скорейшее завершение ремонтов. Но спектакль продолжается уже около четырех месяцев - рабочие исчезли, квартиры залиты с последнего до первого этажа последствиями осадков.

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