Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
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На оккупированных территориях до сих пор полноценно не работают детские сады - ЦНС
Из-за увольнения персонала, нежелания местных властей сотрудничать и оттока населения детские сады на временно оккупированных территориях не функционируют в полном объеме или используются врагом для размещения личного состава.
"Украинских дронов будет больше": Зеленский показал, как работают отечественные беспилотники на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы активно используют беспилотники украинского производства для уничтожения российских оккупантов, защиты жизни солдат и уменьшения военного потенциала России, а в этом году производство беспилотников будет расти и в дальнейшем.
В беларуси повестки будут присылаться через СМС сообщения: лукашенко подписал закон
лукашенко подписал закон, разрешающий военным комиссариатам в беларуси извещать граждан о призыве на военную службу с помощью SMS, а операторы связи обязаны предоставлять номера телефонов.
Количество жертв в результате удара по Харькову возросло до 7 - полиция
Семь человек погибли и 11 получили ранения в результате ночного обстрела Харькова двумя российскими ракетами С-300, нацеленными на жилые дома, детские сады и объекты гражданской инфраструктуры.
россияне ночью попали в колледж в Херсоне
Российские войска ночью обстреляли помещение колледжа в Херсоне, снаряд пробил стену спортзала. Никто из гражданских не пострадал.
"Слідство.Інфо": ТЦК хотело выписать повестку журналисту за его расследование в отношении чиновника СБУ
Журналисту "Слідство. інфо" Евгению Шульгату пытались вручить повестку сотрудники ТЦК. По данным агентства, сотрудник СБУ мог давать указания представителям ТЦК о вручении повестки журналисту.
российская ПВО сбивает свои же самолеты: в британской разведке рассказали о причинах
По данным британской разведки, российские силы противовоздушной обороны неоднократно сбивали собственные самолеты из-за нехватки ситуационной осведомленности и координации, что, вероятно, было вызвано ростом напряженности и страхом перед дальнейшими действиями Украины.
Враг усилил удары по Харькову: Синегубов рассказал о ситуации в городе и области
Российские атаки на Харьков усилились, вызвав перебои в электроснабжении и жертвы среди гражданского населения.
Галущенко: россия нацелилась на украинские электростанции, чтобы подорвать экономику. Необходима противовоздушная оборона
россия целенаправленно атакует тепловые и гидроэлектростанции Украины, чтобы нанести ущерб ее экономике, вызывая значительные разрушения объектов производства и передачи электроэнергии, убытки от которых уже измеряются миллиардами гривен.
В Одесской области уничтожили два разводящих дрона
Сегодня днем в небе над Одесской областью украинские военные сбили два российских разведывательных беспилотника "Орлан-10".