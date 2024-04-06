На оккупированных территориях до сих пор полноценно не работают детские сады - ЦНС

Из-за выезда кадров, нежелания местных сотрудничать и общего оттока населения на временно оккупированных территориях до сих пор полноценно не работают детские сады. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На временно оккупированных территориях до сих пор полноценно не работают детские сады. Из-за выезда кадров, нежелания местных сотрудничать и общего оттока населения детсады или не работают, или работают ограниченное количество дней или полдня. Большинство помещений детсадов враг использует для размещения своего личного состава - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом целая отрасль дошкольного образования на оккупированных территориях фактически парализована.

Напомним

Очередное полицейское учебное заведение открыла оккупационная власть в разрушенном украинском Мариуполе.