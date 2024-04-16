Лубинец о законопроекте об усилении мобилизации: принципиальные замечания комитет учел

Принципиальные замечания, которые в профильный комитет направлял Уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец, были учтены ко второму чтению в законопроекте по усилению мобилизации. По его мнению, принятый законопроект, это лучший вариант. Об этом Лубинец заявил во время мероприятия "Гражданские в незаконном удержании Россией: совместные шаги власти и гражданского общества для их освобождения", передает корреспондент УНН.

Детали

Принципиальные замечания, которые я направил, как Уполномоченный Верховной Рады, на профильный комитет были практически все учтены. Мы отдельно вопрос поднимали по защите лиц с инвалидностью. Второе - это не добавление дополнительных полномочий представителям ТЦК. Это все было сделано. Третье - относительно электронного кабинета, то его оставили как право, а не как обязанность. Я тоже подчеркивал такую позицию. Следующий вопрос - это предъявление документов. Обязательно документы граждане Украины должны предъявлять Национальной полиции, Государственной пограничной службе, или представителям Нацгвардии, а не представителям ТЦК. Это не было прямо указано, но не добавили таких полномочий представителям ТЦК - сказал Лубинец.

Он отметил, что законопроект об усилении мобилизации "лучший вариант, на который мы могли надеяться".

Мы понимаем, что нет предела совершенству. Мы должны все понимать, что сейчас на линии фронта у нас происходят чрезвычайно тяжелые бои, что воинские части, которые там находятся, они должны иметь возможность на ротацию. Для этого надо увеличить количество граждан Украины, которые находятся в рядах Вооруженных сил Украины. Но, на мой взгляд, теперь процедура выглядит максимально демократично, фактически без прижима. Все военнообязанные должны пройти процедуру проверки своих данных в реестре. Те, кто не будут выполнять норм закона, будут подпадать под действия демократических принципов в нашем государстве - добавил Лубинец.

Напомним,

Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации, который вводит различные положения, в том числе обязательства лиц с инвалидностью после 24 февраля 2022 года пройти повторный медицинский осмотр, ограничения на управление автомобилем для тех, кто уклоняется от военной службы, а также необходимость иметь при себе военно-учетные документы.

Сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому направили на подпись принятый Верховной Радой законопроект о мобилизации.