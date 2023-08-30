Литва вызвала представителя Ватикана из-за заявления Папы о "величии" россии

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"Министерство иностранных дел пригласило Апостольского нунция на собеседование в начале сентября, когда архиепископ Петар Раич вернется из отпуска", - сообщила BNS пресс-секретарь МИД Паулина Левицките.

Отмечается, что Папа Римский сказал людям, собравшимся в католическом храме в санкт-петербурге, что "вы являетесь детьми великой россии - великих святых, царей, Петра Великого, Екатерины Великой, русского народа, русской нации, которая имеет столько культуры, столько человечности".

Сообщается, что после заявлений Папы Посольство Литвы при Святом Престоле ознакомилось с аргументами Апостольской Нунциатуры в Киеве, что она "категорически отвергает такие интерпретации, поскольку Папа Франциск никогда не пропагандировал империалистических идей". Посольство Литвы не давало этому дипломатической оценки.

Дополнение

Представитель Святого Престола Маттео Бруни объяснил слова Папы Римского о "величии" рф, сказанные накануне. По его словам, понтифик не имел в виду возвышение империализма.

В кремле приветствовали слова Папы Римского о том, что россияне являются наследниками “великой” страны и похвалили его за “знание российской истории”.

В свою очередь в министерстве иностранных дел Украины расстроены из-за заявления Папы Римского о “величии” рф, а также отметили — такой империалистической пропагандой кремль оправдывает убийства тысяч украинцев.