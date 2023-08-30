Литва викликала представника Ватикану через заяву Папи про "велич" росії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ Литви запрошує представника Ватикану на переговори у зв'язку з висловлюваннями Папи Франциска, в яких він вихваляє велич російської імперії. Про це повідомляє УНН з посиланням на LRT.
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"Міністерство закордонних справ запросило Апостольського нунція на співбесіду на початку вересня, коли архиєпископ Петар Раїч повернеться з відпустки", - повідомила BNS прес-секретар МЗС Пауліна Левіцкіте.
Зазначається, що Папа Римський сказав людям, які зібралися в католицькому храмі в санкт-петербурзі, що "ви є дітьми великої росії - великих святих, царів, Петра Великого, Катерини Великої, російського народу, російської нації, яка має стільки культури, стільки людяності".
Повідомляється, що після заяв Папи Посольство Литви при Святому Престолі ознайомилося з аргументами Апостольської Нунціатури в Києві, що вона "категорично відкидає такі інтерпретації, оскільки Папа Франциск ніколи не пропагував імперіалістичних ідей". Посольство Литви не надавало цьому дипломатичної оцінки.
Доповнення
Речник Святого Престолу Маттео Бруні пояснив слова Папи Римського про "велич" рф, сказані напередодні. За його словами, понтифік не мав на думці вивищення імперіалізму.
У кремлі привітали слова Папи Римського про те, що росіяни є спадкоємцями “великої” країни та похвалили його за “знання російської історії”.
Своєю чергою у міністерстві закордонних справ України засмучені через заяву Папи Римського про “велич” рф, а також наголосили — такою імперіалістичною пропагандою кремль виправдовує вбивства тисяч українців.