Литва выделяет 35 млн евро на закупку боеприпасов для Украины по чешской инициативе: в Минобороны поблагодарили

Литва выделяет 35 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы, сообщила в среду премьер-министр страны Ингрида Шимоните, пишет УНН.

Правительство Литвы выделило 35 млн евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы по боеприпасам - сообщила Шимоните в X.

На это уже отреагировали в Минобороны Украины.

"Я благодарен правительству и народу Литвы за еще один важный пакет военной помощи для Украины - 35 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы. Сила единства приближает победу", - отметил министр обороны Украины Рустем Умеров в X.

Дополнение

Ранее Литва поддержала чешскую инициативу по закупке и передаче Украине артиллерийских боеприпасов из-за пределов ЕС.

О возможности закупки артиллерийских снарядов для Украины в третьих странах президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля этого года. Павел сообщил, что Чехия нашла 500 тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч калибра 122 миллиметра в странах, не входящих в ЕС.