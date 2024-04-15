Литва выделит 400 000 евро на металлодетекторы в украинских школах

Правительство Литвы выделит 400 тысяч евро на установку в украинских школах металлодетекторов. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщило МВД Украины, передает УНН.

Детали

Указывается, что во Львове министр внутренних дел Украины Игорь Клименко встретился с министрами внутренних дел стран Балтии, чтобы обсудить вопросы безопасности Украины на фоне усиления атак России на гражданскую и критическую инфраструктуру.

Во время встречи министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что ее страна готова предоставить 400 тысяч евро на закупку металлодетекторов для учебных заведений в Украине, а также на реабилитацию украинских военных.

Это прекрасная возможность увидеть собственными глазами все, что происходит в вашей стране, включая преступления российской армии в ваших некогда мирных городах и селах. Будьте уверены, что мы поддерживаем вас и стоим на вашей стороне в то время, когда вы боретесь за наши общие ценности заявила Билотайте.

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