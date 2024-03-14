Металлоискатели, бронежилеты и подводный дрон: Германия передала помощь украинским взрывотехникам

В четверг, 14 марта, взрывотехники Нацполиции и экспертная служба из МВД получила новую партию гуманитарной помощи от Федерального ведомства криминальной полиции ФРГ. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, пишет УНН.

Детали

В мероприятии приняли участие заместитель Министра внутренних дел Украины Василий Тетеря, Председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский и Временно поверенный в делах Федеративной Республики Германия в Украине Тим Пранге.

Во время передачи техники заместитель Министра внутренних дел Украины Василий Тетеря отметил, что поддержка немецких партнеров существенно помогает украинским правоохранителям в разминировании и расследовании военных преступлений рф.

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Председатель Национальной полиции Иван Выговский отметил, что взрывотехники Нацполиции ежедневно разминируют украинские территории и уже совершили 60 тысяч выездов.

Взрывотехники Нацполиции уже обследовали более 33 тысяч гектаров нашей территории и изъяли более 280 тысяч различных боеприпасов и более девяти тонн взрывчатки. За все это время нам передано оборудования только для взрывотехников Нацполиции более 14 миллионов евро - подчеркнул глава ведомства.

Взрывотехники полиции получили подводный дрон, 10 взрывотехнических костюмов с комплектом оборудования, 20 портативных осветительных систем, металлоискатели, бронежилеты с баллистической защитой и комбинированную систему для разминирования территорий.

Кроме того, государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД получил от партнеров три автоматические станции выделения ДНК, генетический анализатор, термостаты, морозильную камеру, шесть центрифуг и дополнительные приборы.

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Наши специалисты-взрывотехники работают не только на поверхности, но и под водой. Для того, чтобы лучше обследовать и потратить меньше времени, теперь мы будем использовать подводный дрон, который будет обследовать разрушенные мосты, дамбы на предмет выявления боеприпасов и других предметов, которые представляют угрозу для строителей, которые будут восстанавливать эту инфраструктуру - рассказал начальник Управления взрывотехнической службы Нацполиции Владимир Хоменко.

По его словам, полученную технику передадут для взрывотехнических подразделений, в первую очередь, прифронтовых регионов. Ведь именно это оборудование сейчас крайне необходимо для разминирования украинских территорий.

Напомним

Согласно условиям соглашения по безопасности, Германия будет продолжать поддерживать независимость Украины и ее обороноспособность против России через новое соглашение по безопасности, которое предусматривает военную помощь, помощь в разминировании и инфраструктурную помощь.