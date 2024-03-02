Германия передала Силам обороны Украины 50 тысяч аптечек

Украина получила 50 тысяч военных аптечек от Германии, которые вскоре будут переданы в войска. Об этом заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова, передает УНН.

Детали

В Министерстве обороны рассказали, что всего заключен договор на 500 тысяч аптечек.

Сегодня проверила качество и наполнение аптечек, которые уже поступили на склады по контракту с правительством Германии, - осталась довольна. На сегодняшний день уже имеем 50 тысяч, в целом же заключен договор на 500 тысяч аптечек. Каждую из них будем еще доукомплектовывать дополнительным турникетом и окклюзионной повязкой - резюмировала Калмыкова

Сейчас готовятся к подписанию новые контракты, которые полностью обеспечат потребности Вооруженных Сил Украины.

Минобороны упростило списание аптечек в войске

Мы должны отойти от практики, когда аптечки привозят на фронт волонтеры. Все обеспечение должно взять на себя государство. В этом году мы решим этот вопрос - подчеркнула заместитель министра.

Напомним

На прошлой неделе, 26 февраля, Германия объявила, что пришлет Украине артиллерийские снаряды, беспилотники, машины для разминирования и другую военную помощь, включая бронетехнику и оборудование для борьбы с беспилотниками.