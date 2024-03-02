Германия передала Силам обороны Украины 50 тысяч аптечек
Киев • УНН
Германия предоставила Украине 50 000 аптечек первой помощи, которые вскоре будут переданы в войска. В целом Украина законтрактовала полмиллиона аптечек для Сил обороны.
Украина получила 50 тысяч военных аптечек от Германии, которые вскоре будут переданы в войска. Об этом заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова, передает УНН.
Детали
В Министерстве обороны рассказали, что всего заключен договор на 500 тысяч аптечек.
Сегодня проверила качество и наполнение аптечек, которые уже поступили на склады по контракту с правительством Германии, - осталась довольна. На сегодняшний день уже имеем 50 тысяч, в целом же заключен договор на 500 тысяч аптечек. Каждую из них будем еще доукомплектовывать дополнительным турникетом и окклюзионной повязкой
Сейчас готовятся к подписанию новые контракты, которые полностью обеспечат потребности Вооруженных Сил Украины.
Минобороны упростило списание аптечек в войске15 декабря 2023, 19:45 • 50258 просмотров
Мы должны отойти от практики, когда аптечки привозят на фронт волонтеры. Все обеспечение должно взять на себя государство. В этом году мы решим этот вопрос
Напомним
На прошлой неделе, 26 февраля, Германия объявила, что пришлет Украине артиллерийские снаряды, беспилотники, машины для разминирования и другую военную помощь, включая бронетехнику и оборудование для борьбы с беспилотниками.
Германия передала Силам обороны Украины 50 тысяч аптечек
Германия предоставила Украине 50 000 аптечек первой помощи, которые вскоре будут переданы в войска. В целом Украина законтрактовала полмиллиона аптечек для Сил обороны.
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