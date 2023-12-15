Минобороны упростило списание аптечек в войске

Министр обороны Рустем Умеров подписал приказ, вводящий упрощенную процедуру списания военно-медицинского имущества (аптечек, сумок и рюкзаков). Этот документ, упростит списание отработанного имущества до трех документов и шести этапов, вместо 20, действовавших до сих пор. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.

Отсутствие действенной системы списания медицинского имущества было огромной проблемой, ее преодоление давно назрело. Воинские части раньше не могли быстро списать использованные аптечки и получить новые: процесс длился месяцами и предусматривал 20 этапов. После нашей реформы остается шесть этапов и три документа, которые можно сделать очень оперативно. - отметила заместитель Министра обороны Наталья Калмыкова.

Детали

В Министерстве рассказали, что ранее аптечки, сумки и рюкзаки считались инвентарем. рюкзаки считались инвентарным имуществом. Поэтому его списание было чрезвычайно затруднено, а иногда и невыполнимо. Из-за невозможности списать старые аптечки воинские части не могли заказать новые. Ведь, по документам, на балансе воинских частей обеспечение было стопроцентное. Отныне поступление новых аптечек в воинские части должно ускориться.

Как будет работать новый порядок списания :

Отныне военнослужащий, который теряет или использует аптечку, сумку и рюкзак во время боя или при выполнении других задач, устно или письменно сообщает об этом командиру своего подразделения.

Затем командир составляет рапорт и прилагает к нему выписку из журнала боевых действий или итогового боевого донесения.

Эти документы подаются командиру части, который назначает комиссию, которая формирует акт списания (Приложение 4 к Порядку списания военного имущества в Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта (пункт 5 раздела I), после чего командир части подписывает акт, а финансовая служба списывает указанное медицинское имущество.

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