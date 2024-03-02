Німеччина передала Силам оборони України 50 тисяч аптечок
Київ • УНН
Німеччина надала Україні 50 000 аптечок першої допомоги, які невдовзі будуть передані до війська. Загалом Україна законтрактувала півмільйона аптечок для Сил оборони.
Україна отримала 50 тисяч військових аптечок від Німеччини, які невдовзі будуть передані до війська. Про це заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, передає УНН.
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У Міністерстві оборони розповіли, що загалом укладено договір на 500 тисяч аптечок.
Сьогодні перевірила якість та наповнення аптечок, які вже надійшли на склади за контрактом з урядом Німеччини, - залишилася задоволеною. На сьогодні вже маємо 50 тисяч, загалом же укладено договір на 500 тисяч аптечок. Кожну з них будемо ще доукомплектовувати додатковим турнікетом та оклюзійною пов’язкою
Зараз готуються до підписання нові контракти, які повністю забезпечать потреби Збройних Сил України.
Міноборони спростило списання аптечок у війську15.12.23, 21:45 • 51255 переглядiв
Ми маємо відійти від практики, коли аптечки привозять на фронт волонтери. Все забезпечення має взяти на себе держава.Цього року ми розв'яжемо це питання
Нагадаємо
Минулого тижня, 26 лютого, Німеччина оголосила, що надішле Україні артилерійські снаряди, безпілотники, машини для розмінування та іншу військову допомогу, включаючи бронетехніку та обладнання для боротьби з безпілотниками.