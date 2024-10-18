Литва увеличит инвестиции в украинское производство дальнобойных дронов - Умеров
Киев • УНН
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о планах Литвы увеличить инвестиции в производство дронов для Украины. Литва также поможет в подготовке одной из бригад Сил обороны и выделит 0,25% своего ВВП на оборону Украины.
Литва увеличит инвестиции в украинское производство БПЛА и поможет в подготовке одной из бригад Сил обороны. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи с литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом, передает УНН.
Детали
Во время встречи Умеров представил коллеге детали Плана победы Президента Зеленского, где членство в НАТО и современное вооружение - это ключи к справедливому миру.
Министр обороны Украины отметил, что Литва планирует выделить 0.25% своего ВВП на нашу оборону. Также Кащюнас подтвердил свою поддержку по закупке дронов для наших защитников.
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Литва также планирует увеличить инвестиции в производство дальнобойных дронов, которые помогут нам поражать цели далеко за линией фронта. Отдельно обсудили, как Литва может помочь в подготовке и обеспечении нашей бригады
Напомним,
Правительство Литвы одобрило выделение 13 млн евро на проекты по восстановлению Украины. Средства направят в Литовский фонд сотрудничества для реализации проектов в образовании, энергетике и других сферах.